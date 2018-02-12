96 مليار دولار مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الإمارات 2030

من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بقيمة 96 مليار دولار في اقتصاد الإمارات بحلول عام 2030، أو ما يعادل 13.6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وفق ما ذكره تقرير عن برايس وتر كوبرز الشرق الأوسط.

وستصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد السعودية الى 135.2 مليار دولار أو بنسبة 12.4% من إجمالي الناتج المحلي، وبالنسبة لمصر توقع التقرير أن تكون النسبة 7.7% من إجمالي الناتج المحلي أو بقيمة 42.7 مليار دولار.

وأضاف التقرير الصادر أمس أن تطبيقات الذكاء الصناعي ستسهم بنحو 320 مليار دولار في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030، أو ما يعادل 11% من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يشكل الشرق الأوسط 2% من إجمالي القيمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة للاقتصاد العالمي فستصل مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى 15.7 تريليون دولار في العام 2030، وهو ما يزيد عن إجمالي الإنتاج الكلي للصين والهند مجتمعتين، ومن المتوقع أن تمثل التحسينات في إنتاجية الأيدي العاملة نصف هذه المكاسب حتى عام 2030، في حين تمثل الزيادة في طلب المستهلكين نتيجة التحسين المعتمد على الذكاء الاصطناعي في المنتجات النصف الآخر.