ولي عهد رأس الخيمة يعيّن عبد الله العبدولي رئيساً تنفيذياً لشركة المرجان

أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، قراراً بتعيين المهندس عبد الله راشد جاسم العبدولي رئيساً تنفيذياً لشركة المرجان، إضافة إلى عمله عضواً في مجلس المديرين للشركة.

ونص قرار التعيين رقم 4 لسنة 2018 على إلغاء القرار رقم 15 لسنة 2014 وكل ما يتعارض مع أحكام القرار الجديد.

ويعد المهندس عبد الله راشد العبدولي من الكفاءات الوطنية الشابة، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في العمارة من الجامعة الأميركية في الشارقة عام 2009، وعلى شهادة الماجستير من جامعة باريس السوربون أبوظبي في مجال التخطيط الحضري والإقليمي في عام 2011، ويمتلك خبرات واسعة في مجال الإنشاءات والتطوير العقاري وإدارة المشاريع وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.