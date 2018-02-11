وفد وزارة الطاقة والصناعة يطّلع على أفضل ممارسات «اقتصادية أبوظبي»

زار وفد من وزارة الطاقة والصناعة مقر دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والإجراءات الخاصة بنظام تراخيص الأنشطة الصناعية لدى مكتب تنمية الصناعة ومركز أبوظبي للأعمال التابعين للدائرة.

واجتمع وفد وزارة الطاقة والصناعة خلال زيارته مع محمد علي المرر مدير إدارة التراخيص التجارية وعلي الهمامي مدير إدارة التراخيص الصناعية حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الدائرة والوزارة في العديد من المجالات ذات العلاقة بإجراءات إصدار تراخيص الأنشطة الصناعية.

واصطحب مسؤولو الدائرة وفد الوزارة الزائر في جولة بمركز أبوظبي للأعمال للاطلاع على إجراءات الترخيص الصناعي بمراحله المختلفة (رواد الصناعة « قيد الإنشاء» إنتاج). كما تم التعريف بمبادرة رخصة تاجر أبوظبي التي أطلقتها الدائرة مؤخراً ونظام الاستعلام الذكي.

وقدم مسؤولو الدائرة شرحاً وافياً للوفد الزائر عن خطوات الترخيص الصناعي الجديدة، والمزايا التي أضيفت للرخصة الاقتصادية (الصناعية والتجارية والسياحية)، والتي تعتمد على المواصفات والمقاييس العالمية في تصنيف الأنشطة الاقتصادية.

وأشاد وفد وزارة الطاقة والصناعة بجهود دائرة التنمية الاقتصادية في تحسين وتطوير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية ووصفتها بالفاعلة والتي من شأنها أن تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الإمارة والدولة بشكل عام في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي مثمنين مستوى التعاون والتنسيق المشترك مع الوزارة بهذا الشأن.

وتأتي زيارة وفد وزارة الطاقة والصناعة إلى الدائرة في إطار العمل المشترك مع دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة لتحسين وتطوير إجراءاتها المعنية بإصدار التراخيص الصناعية وفق أفضل الممارسات المتبعة وضمن منصة موحدة لتقديم خدمات الترخيص على مستوى الدولة.