استحداث 4 أنشطة بمجال محطات مركبات الشحن الكهربائية في أبوظبي

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إضافة 4 أنشطة تجارية جديدة لترخيصها على مستوى إمارة أبوظبي تتعلق بمشاريع محطات مركبات الشحن الكهربائية وهي تركيب وصيانة أنظمة شحن المركبات الخضراء وإدارة وتشغيل أنظمة شحن المركبات الخضراء وتجارة أنظمة شحن المركبات الخضراء وقطع غيارها «بالجملة وبيع أنظمة شحن المركبات الخضراء وقطع غيارها» بالتجزئة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي المشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ودائرة النقل ومكتب التنظيم والرقابة حيث تم الاتفاق على تحديد وصف الأنشطة التجارية الأربعة المستحدثة لمشاريع محطات مركبات الشحن الكهربائية والإعلان عنها لرجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص ذات العلاقة.

وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي بالإنابة لمركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرص الدائرة على استحداث المزيد من الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال ومواكبة التطور الحضاري الذي تشهده إمارة أبوظبي في مختلف المجالات.

واوضح علي فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية بالدائرة أن نشاط تركيب وصيانة أنظمة شحن المركبات الخضراء يشمل المنشآت التي تقوم بتركيب كافة الأنظمة الخاصة بالمواقف الخضراء والتي تشتمل على أنظمة شحن للمركبات الخضراء (الكهربائية أو الهجينة)، حيث يمكن تركيب هذه الأنظمة في المواقف الخضراء التي تكون فوق الأرض أو تحتها.

ويشمل نشاط تجارة أنظمة شحن المركبات الخضراء وقطع غيارها بالجملة المنشآت التجارية التي تتعلق أعمالها التجارية بالاتجار بالجملة لجميع أنظمة شحن المركبات الخضراء وقطع غيارها سواء في الأسواق المحلية أو عن طريق الاستيراد من الخارج فيما يشمل نشاط بيع أنظمة شحن المركبات الخضراء وقطع غيارها بالتجزئة المتاجر المتخصصة للبيع بالتجزئة لأنظمة شحن المركبات الخضراء وقطع الغيار.

أنشطة

يشمل نشاط إدارة وتشغيل أنظمة شحن المركبات الخضراء المنشآت الخدمية المتخصصة بما لديها من كوادر بشرية ومهنية في إدارة وتشغيل المواقف الخضراء التي تحتوي على أنظمة شحن للمركبات الخضراء في مواقف وساحات السيارات سواء كانت حكومية أو خاصة أو المواقف التابعة للمجمعات التجارية سواء كانت تعمل بالحواجز والماكينات الإلكترونية أو اليدوية منها، وتشمل أيضاً فرض رسوم وفوترة عملية شحن المركبات الخضراء بالطاقة الكهربائية، على أن تكون عملية الشحن أوتوماتيكية باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية أو التطبيقات الذكية أو يدوياً.