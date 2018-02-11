سلطة دبي الملاحية تركز على الابتكار في معرض دبي للقوارب

تعتزم «سلطة مدينة دبي الملاحية» استعراض آخر التطورات ذات الصلة بالابتكار البحري والتحول الذكي، وذلك على هامش مشاركتها جهة بحرية حكومية داعمة لـ«معرض دبي العالمي للقوارب 2018»، المقرر في الفترة بين 27 فبراير الجاري و3 مارس المقبل في موقعه الجديد في «قناة دبي المائية».

وقال عامر علي، المدير التنفيذي في «سلطة مدينة دبي الملاحية»: تأتي مشاركتنا مجدداً في «معرض دبي العالمي للقوارب 2018» انطلاقاً من إيماننا بدوره المحوري في ترسيخ ريادة إمارة دبي ودولة الإمارات وجهة عالمية الطراز على خريطة الملاحة الترفيهية.

وتتمحور مشاركتنا في الحدث المرتقب حول التحول الذكي والابتكار البحري باعتبارهما الأساس المتين لدفع مسار استدامة التجمع البحري، وصولاً إلى قطاع بحري آمن ومستدام يتّسم بالشمولية والتجدّد والقدرة على ترجمة أهداف التنويع الاقتصادي، استعداداً لمرحلة «اقتصاد ما بعد النفط».

وأضاف: تمثل الحلول المستقبلية والتطبيقات الذكية وآليات الترخيص البحري أبرز الملامح المميزة لمشاركتنا في الدورة السادسة والعشرين من الحدث الإقليمي الرائد، مدفوعين بجهود دؤوبة لجعل الابتكار والتحول الذكي أسس متينة لاستشراف وصنع مستقبل القطاع البحري، ليكون مساهماً في تحويل دبي إلى «محور رئيس في الاقتصاد العالمي» تماشياً مع غايات «خطة دبي 2021».

ونتطلع إلى تعريف الزوار والعارضين على المزايا التنافسية التي تزخر بها إمارة دبي من بنية تحتية وتشريعية وإمكانات بحرية ولوجستية عالية، مع إلقاء الضوء على التسهيلات والمبادرات والخدمات المبتكرة، التي تعزز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالتجمع البحري المحلي الذي بات يضاهي الأفضل في العالم. ونتطلع بثقة وتفاؤل حيال المعرض، الذي أثبت أنه لاعب محوري في جعل دبي قبلة للملاحة الترفيهية ومركزاً إقليمياً لليخوت الفاخرة والقوارب والرياضات المائية.

وتعتزم السلطة البحرية تقديم محفظة متكاملة من خدمات الترخيص البحري، ضمن جناح متخصص يمثل منصة موحدة لإتمام اختبارات الحصول على رخصة القيادة البحرية الإلزامية واستكمال إجراءات ترخيص الوسائل البحرية بأنواعها بسرعة وسهولة تامة.

ويأتي ذلك في إطار الالتزام المستمر بتسهيل إجراءات الترخيص البحري، الذي يعتبر ركيزة أساسية لضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية، وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية.

وسيتولى فريق عمل مختص مسؤولية التحقق من استيفاء الوسائل البحرية للمواصفات الفنية وأنظمة السلامة والاشتراطات المحلية.