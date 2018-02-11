ثلث البنايات القديمة في أبوظبي شاغر

أكد مسؤولو شركات ومكاتب وساطة وخبراء عقاريون خلال جولة ميدانية لـ«البيان الاقتصادي» في أبوظبي تزايد الوحدات الشاغرة في البنايات السكنية خاصة القديمة، وذلك على الرغم من تراجع إيجاراتها، كما أشاروا إلى أن إيجارات الوحدات السكنية الجديدة في المناطق الحديثة مثل جزيرة الريم ودانة أبوظبي والروضة والكورنيش تشهد تراجعاً ملحوظاً منذ 6 أشهر. وقدر مسؤولو مكاتب وساطة تراجع الإيجارات في المساكن الجديدة منذ بداية العام الجاري بنسبة 5%، إضافة إلى 10% خلال العام 2017.

وفي مدينة أبوظبي تظهر لافتات «للإيجار» على البنايات السكنية خاصة القديمة في مناطق وشوارع المطار والمرور والنادي السياحي والخالدية ومعسكر آل نهيان. وفي شارع المرور تم رصد تراجع كبير في إيجارات البنايات القديمة منها وحدات سكنية 3 غرف وصالة بقيمة إيجاريه 82 ألف درهم بعد أن كانت قيمتها الإيجارية لا تقل عن 115 ألف درهم، وفي منطقة النادي السياحي هناك وحدات سكنية كثيرة غرفتين وصالة بلغت قيمتها الإيجارية 70 ألف درهم مقارنة بأكثر من 87 ألف درهم.

وعلى الرغم من أن تراجع قيمة إيجارات البنايات السكنية في مدينة أبوظبي ملحوظ إلا أن مستأجرين كثر اشتكوا من زيادة شركات إدارة العقارات القيمة الإيجارية لوحداتهم السكنية.

وقال المستأجر م.ع . ب إنه يسكن في وحدة سكنية مكونة من 3 غرف في مجموعة أبراج سكنية في منطقة النادي السياحي بقيمة إيجارية 104 آلاف درهم إلا أنه فوجئ بكتاب من الشركة التي تدير المجمع بزيادة الإيجار إلى 115 ألف درهم. وعندما أبدى اعتراضه بأن الإيجارات بأبوظبي في تراجع فوجئ بالشركة ترد عليه بأنها تفضل حالياً تسكين وحدات أبراجها إلى «عزاب» حيث يقسمون الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف على 9 أفراد، وهؤلاء السكان الجدد مستعدون لدفع 115 ألف درهم سنوياً.

وفي منطقة الخالدية رصد «البيان الاقتصادي» وحدات سكنية خالية لكن قيم إيجاراتها لم تتراجع بشكل كبير، وعلى سبيل المثال هناك وحدات غرفتان وصالة بقيمة إيجارية 75 - 80 ألف درهم إلا أنه من الملاحظ أن التراجع الكبير كان من نصيب وحدات «الإستوديو» حيث تصل قيمة إيجار الاستوديو إلى 32 - 35 ألف درهم مقارنة بأكثر من 50 ألف درهم سابقاً.

وأكد نادر حسن الرئيس التنفيذي لشركة سكاي لاين للوساطة العقارية في أبوظبي أن هناك عدداً كبيراً من الشقق الشاغرة في البنايات القديمة بأبوظبي. ولا تقل في أحسن الأحوال عن ثلث الوحدات السكنية (30% -35%)، والسبب الرئيسي في ذلك هو زيادة المعروض خاصة من المساكن الجديدة التي تقع في المناطق القريبة من مدينة أبوظبي علماً بأن إيجارات هذه المناطق تراجعت بشكل كبير. ويضيف: غالبية المستأجرين يتساءلون لماذا نسكن في بنايات قديمة تفتقر إلى الصيانة بقيمة إيجارية تتساوى أو تتقارب مع القيمة الإيجارية للمساكن الجديدة.

وتراجعت القيمة الإيجارية للوحدة السكنية غرفة وصالة في جزيرة الريم من 78 ألف درهم إلى 65 ألف درهم، وغرفتين وصالة من 100 ألف إلى 80 ألف درهم والوحدة ثلاث غرف وصالة من 135 ألف درهم إلى 110 آلاف درهم، كما تراجعت إيجار مناطق الدانة والروضة والكورنيش من 80 ألف درهم إلى 70 ألف درهم للوحدة غرفة وصالة ومن 120 ألف درهم إلى 95 ألف درهم للوحدة غرفتين وصالة ومن 125 ألف درهم إلى 110 آلاف درهم للوحدة ثلاث غرف وصالة.

وقال نادر حسن: هناك تحول كبير للسكان المقيمين في المدينة إلى المناطق الجديدة التي تقع في مدخل المدينة أو بالقرب منها للسكن فيها بسبب تراجع إيجاراتها فضلاً عن أنها تتميز بخدمات راقية ومواقف مجانية للسيارات وصيانة دائمة ومتميزة. ويضيف: أصحاب البنايات القديمة في أبوظبي في وضع صعب حيث إنهم مضطرون للمزيد من خفض الإيجارات إضافة إلى تحسين أعمال الصيانة لبناياتهم.

الصيانة

ويرى عتيبة العتيبة رئيس مجموعة العتيبة الرئيس السابق للجنة العقارات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن المشكلة هنا تتمثل في تقادم عدد كبير من البنايات فغالبيتها يزيد عمرها على 30 سنة وتحتاج لصيانة مستمرة.

ويؤكد أنه رغم ذلك ستبقى البنايات القديمة مطلب عدد كبير من المسـتأجرين بسبب مواقعها في قلب المدينة وبالتالي فإن هناك شرائح ليست قليلة من السكان تفضل هذه البنايات لقربها من أماكن عملهم ومدارس أبنائهم أو الأسواق، كما أن السكان المقيمين في أبوظبي لا يفضلون السكن خارج المدينة على بعد نصف ساعة أو ساعة من مكان عملهم رغم أن هذه المدة مقبولة وسائدة في إمارات أخرى، لكن سكان أبوظبي لم يتعودوا على ذلك، ولذلك أعتقد أن إحلال البنايات القديمة أو تحسين أدائها بخدمات أفضل قد يكون حلاً لشغل غالبيتها بالسكان مرة أخرى.

تقرير

تراجعت إيجارات المساكن الجديدة في مناطق الريم ودانة أبو ظبي والروضة والكورنيش منذ بداية العام، طبقاً لتقرير شركة سكاي لاين وشركات عقارية أخرى، وهي المناطق القريبة جدا من المدينة، بنسب تراوحت بين 5% -7% إضافة إلى نسبة لا تقل عن 10% خلال العام الماضي.