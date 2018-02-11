علامة الجودة الإماراتية لـ 422 مصنعاً وطنياً ودولياً في 2017

أعلن عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أن الهيئة منحت حتى نهاية العام الماضي 422 مصنعاً وطنياً وأجنبياً علامة الجودة لمنتجاتها وذلك لكسب ثقة المستهلك والاستحواذ على حصص جديدة من المبيعات.

وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن علامة الجودة الإماراتية تعتبر إحدى أهم برامج المطابقة الوطنية التي تديرها الهيئة فبالإضافة إلى تحقيق الثقة في المنتج لدى المستهلكين فإن حصول المصانع على العلامة يسهم في تعزيز فرص المنتجات الوطنية في المنافسة بالأسواق الخارجية وزيادة قدرتها التنافسية بالصورة التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن إجمالي المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية حتى نهاية العام الماضي تناهز 37 ألف منتج فيما شهد العامان الماضيان طفرة كبيرة في إقبال المنتجين على تلبية اشتراطات الهيئة والحصول على العلامة نتيجة إدراكهم إلى المميزات التي تحصل عليها منتجاتهم الممهورة بعلامة الجودة الإماراتية والتسهيلات التي تقدم لدخول هذه المنتجات إلى أسواق إقليمية وعالمية.

وتمنح "مواصفات" التراخيص للمصانع والمنشآت التي تنتج سلعاً وبضائع مختلفة لتستفيد هذه المصانع من العلامة لمدة ثلاثة أعوام حيث يشير الحصول عليها إلى انضباط خطوط الإنتاج لدى تلك المصانع والتزامها بالاشتراطات المقررة لعلامة الجودة الإماراتية.

استيفاء المتطلبات

وأشار مدير عام "مواصفات" إلى أن المنشآت تمنح الترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية بعد استيفاء متطلبات معينة تضمن جودة الإنتاج والتخزين ويجب أن تطبع أو تحفر أو تلصق علامة الجودة الإماراتية على السلعة بطريقة يصعب إزالتها وفي حال عدم وجود حيز كاف على السلعة أو إذا كانت السلعة لا تسمح بوضع علامة الجودة عليها مباشرة فإنه يمكن طبعها أو حفرها أو لصقها على عبوة هذه السلعة أو بأية طريقة تعتمدها الهيئة أو من تفوضه.

وأكد أن تطبيق برامج الهيئة ومنها علامة الجودة الإماراتية من شأنه أن يسهم في دعم الصناعة الوطنية والارتقاء بمستويات جودة المنتجات وتشجع هذه البرامج على مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المختبرات المتخصصة في إجراء الفحوص والاختبارات كما أن تطبيق المعايير وفقاً للشروط والإجراءات الدولية المتبعة لضمان الجودة بشفافية وحياد يدعم الإنتاج المحلي ويساعده في النفاذ إلى الأسواق العالمية.

اعتراف دولي

وتابع إن علامة الجودة الإماراتية تحظى باعتراف دولي واسع الأمر الذي من شأنه أن يعزز من فرص وحظوظ المؤسسات العاملة في الدولة التي تحصل على تلك العلامة من أجل الوصول إلى الأسواق الدولية بسهولة حيث تحصل الشركة على شهادة مطابقة التي تعد بمثابة ضمان للجودة وهو أمر حيوي في صناعات ومنتجات مختلفة ويبعث برسائل طمأنة إلى المستهلكين والموردين والاستشاريين نحو هذه المنتجات التي تحمل مصادقة نظام تقويم المطابقة الإماراتي وأنه منتج جدير بالثقة ما يمنح منتجاتنا الوطنية والمصنعة في الإمارات أفضلية.

رقابة

المنشآت التي تحصل على علامة الجودة الإماراتية ملزمة بخطة الإشراف والرقابة وسحب عينات من المواد الخام والمواد الداخلة في إنتاج السلعة وإجراء الاختبارات عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بهذه المواد ويمكن في بعض الحالات الاكتفاء بشهادة مقبولة تفيد ذلك وإجراء الاختبارات علـى السلعـة المعنيـة طبقـاً للمواصفـات القياسيـة المعتمـدة الخاصـة بهــا.