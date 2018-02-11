«أراضي دبي» تختار شركة «عقاري غلوبال» أميناً للترويج في الولايات المتحدة

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن توصلها إلى اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع شركة عقاري غلوبال ليميتد "سنشري 21" التي ستقوم بدور أمين الترويج العقاري في الولايات المتحدة.

ووقع الاتفاقية في الدائرة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي وعن شركة عقاري غلوبال شادي بتيدني، المدير التنفيذي للشركة بحضور عدد من كبار موظفي الدائرة والشركة، إلى جانب ممثلين عن شركاء الدائرة.

وبموجب البنود التي تشتمل عليها الاتفاقية، ستقوم الشركة بدور أمين الترويج العقاري في الولايات المتحدة لتساعد الدائرة في مهمتها الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي عالميًا، ولتكون إمارة دبي الوجهة العقارية الأولى عالميًا في الابتكار والثقة والسعادة، إضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية الجذابة التي يمكن للمستثمرين من الجنسية الأميركية الحصول عليها في سوق دبي العقاري.

وقال سلطان بطي بن مجرن: نولي أهمية بالغة للسوق الأميركي، لاسيما أن المستثمرين هناك يحتلون مرتبة متقدمة كل عام على قائمة أكثر المستثمرين الأجانب إقبالاً على الاستثمار في دبي. وعلاوة على ذلك، تزخر الولايات المتحدة بأعداد هائلة من المستثمرين الذين يبحثون عن أفضل الوجهات الاستثمارية حول العالم، ومن المؤكد أن دبي قادرة على تحقيق طموحاتهم، خاصة على ضوء وجود الخيارات الاستثمارية المتنوعة في الإمارة".

وقالت ماجدة علي راشد، مساعد المدير العام، رئيسة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الاستثمارية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: نحن على يقين تام من أن اتفاقيتنا مع عقاري غلوبال ليميتد ستساعدنا على تحقيق هذه الأهداف. وأضافت: على مدى السنوات الثلاث الماضية، سجل المستثمرون الأميركيون 2,298 صفقة استثمارية، زادت قيمتها على أربعة مليارات درهم. وتمكن المستثمرون الأميركيون من الاستحواذ على مرتبة متقدمة ضمن الجنسيات الأجنبية العشر الأولى خلال الفترة ذاتها، وتراوحت من السابعة إلى التاسعة من حيث قيم الاستثمارات وعددها.

وستسهم الاتفاقية في تشجيع الاستثمار من قبل المستثمرين الأميركيين من خلال قيام الشركة بخدمات أمين الترويج العقاري بما في ذلك خدمات الرد على الاستفسارات والاستعلامات، والخدمات المتخصصة التي تساعد على جذب الاستثمارات.

وقال رافي بانديت، مدير علاقات المستثمرين لمكتب «شركة عقاري غلوبال الإمارات: نتطلع لافتتاح مكتب تمثيلي لأراضي دبي في مدينة نيويورك في الربع الأول من العام 2018، وقيادة الجهود التسويقية والترويجية بالنيابة عن الدائرة في المدن الرئيسية في الولايات المتحدة.