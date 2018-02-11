تعيين مقاول تدعيم أساسات مشروع «ماج 318»

أعلنت ماج للتطوير، التابعة لمجموعة ماج، أن الأعمال تسير وفق الخطط الموضوعة في مشروع «ماج 318»، وتم تعيين «الشركة الهولندية للأساسات» كمقاول لتدعيم الأساسات للمشروع.

وتتقدم أعمال البناء وفق الخطة خاصة بعد حصول الشركة الهولندية على تصريح للبدء بأعمال إسناد الأساسات لإنجاز المشروع البالغة كلفته 550 مليون درهم في الوقت المحدد، أي في الربع الأخير من 2019 .

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير: يسرنا أن نواصل العمل في مشروع «ماج 318» مع أحد أفضل المقاولين في دبي الشركة الهولندية للأساسات«.

ونتطلع إلى تسليم المشروع في الوقت المحدد أي الربع الأخير من 2019. ويضم برج «ماج 318» 439 وحدة سكنية، بما في ذلك الاستوديوهات والشقق.