«بي. إن. بي باريبا» تفتتح فرعاً في سوق أبوظبي العالمي

شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وإدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي أمس انضمام «مجموعة بي.إن.بي باريبا» الفرنسية إلى قائمة الأسماء الدولية المتواجدة في سوق أبوظبي العالمي.

وأسست المجموعة الفرنسية المكتب الجديد عقب حصول «بي.إن.بي باريبا» على ترخيص صادر عن «سلطة تنظيم الخدمات المالية» لدى سوق أبوظبي المالي، والذي يتيح مزاولة الأنشطة المرخص بها وتقديم الخدمات المالية للعملاء.

وكان سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان التقى رئيس الوزراء الفرنسي، حيث جرى خلال اللقاء الذي عقد في سوق أبوظبي المالي بحث تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها.

واستعرض الجانبان مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وأهمية تنويعها وتوسيعها خاصة فيما يتعلق بالشراكات الاستثمارية الثنائية.

كما جرى خلال اللقاء بحث التعاون القائم بين المؤسسات والهيئات في كلا البلدين والاستفادة من الإمكانيات المتنوعة والمتاحة في تعزيز وتطوير البرامج التنموية المشتركة والعمل على تعزيز التواصل والتنسيق فيما بينها.

حضر حفل الإعلان واللقاء معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ورياض عبدالرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية ووليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة والبنية التحتية «مبادلة».

ترحيب

ورحب أحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي، بانضمام مجموعة «بي.إن.بي باريبا» إلى سوق أبوظبي العالمي، معرباً عن شكره وتقديره لسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الفرنسي على حضورهما هذه المناسبة. وأكد أنّ افتتاح المجموعة الفرنسية العالمية فرعاً لمكاتبها يمثل معلماً بارزاً في مسيرة سوق أبوظبي العالمي، وخطوة مهمة نحو تكريس مكانته كمركز مالي دولي، معرباً عن تطلعه لتحقيق مزيد من النموّ والتوسّع، بما يلبي احتياجات المنطقة ومواكبة المستجدات في عالم المال والأعمال.

وقال الصايغ إن هناك نحو 700 شركة مرخصة في السوق حالياً و60 مؤسسة مالية محلية وعالمية، وأكبر محفظة «ريت» الاستثمارية. وأضاف في كلمة على هامش افتتاح مقر بنك «بي. إن. بي. باريبا» في سوق أبوظبي العالمي، أن السوق يمتلك ثاني أفضل بيئة تنظيمية مبتكرة لحلول التكنولوجيا المالية تقدم أول إطار عمل في المنطقة لمديري صناديق رأس المال المخاطر، إضافة إلى أسرع معدلات تأسيس الصناديق الاستثمارية في المنطقة.

وتابع الصايغ: نحن سعداء باختيار بنك «بي. إن. بي. باريبا» لسوق أبوظبي العالمي كحاضن لمقره الجديد الذى يعزز من استراتيجية البنك لتحقيق النمو في المنطقة وسنعمل حتماً بشكل وثيق مع البنك لتلبية كافة تطلعات واحتياجات عملائه والأسواق المالية. ولفت إلى أن انضمام البنك الفرنسي إلى سوق أبوظبي العالمي يؤكد على عمق وترابط علاقات الصداقة الوثيقة بين أبوظبي والإمارات والجمهورية الفرنسية، حيث عمل قادة البلدين دوماً طوال عقود طويلة على ترسيخ علاقات ثنائية.

وأشار إلى أن الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري لفرنسا في منطقة الخليج، وهي تحتضن أكثر من 600 شركة فرنسية تعمل في قطاعات متعددة، ويتواجد العديد منها في المنطقة منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن «بي. إن. بي. باريبا» نجح من خلال تواجده في المنطقة منذ أكثر من 60 عاماً في حجز مكانه كإحدى المؤسسات المالية الرائدة في الإمارات، والمساهمة بدور فعال في التنمية الاقتصادية.

وأردف قائلاً: يؤكد بنك «بي. إن. بي. باريبا» على التزامه المستمر تجاه دولة الإمارات والمنطقة الخليجية من خلال افتتاح مقره الجديد في سوق أبوظبي العالمي الذي نجح خلال العامين الماضيين في الحصول على الإشادة والاعتراف من جانب رواد القطاع المالي محليا وعالمياً كأحد أكثر المراكز المالية في المنطقة ابتكاراً وتقدماً.

وتابع: نتطلع من جانبنا كمركز مالي دولي، لاستقبال المزيد من المؤسسات المالية الفرنسية والمستثمرين والمشاركين في الأسواق المالية للاستفادة من المزايا والخدمات الرائدة التي تقدمها المنصة العالمية لسوق أبوظبي العالمي مما يدعم ويحقق خطط واستراتيجيات أعمالهم ويخلص لهم فرص ومجالات نجاح جديدة.

مساهمة

قال جان لوميير، رئيس مجلس إدارة «بي.إن.بي باريبا»، إن افتتاح فرعنا الجديد يمثل تجسيداً لالتزامنا بالمساهمة في مسيرة التنمية في أبوظبي، ويعكس حرصنا على مواكبة إمارة أبوظبي في تحركاتها على الساحة الاستثماريّة عالمياً، لا سيما في أوروبا، مشيراً إلى استفادة الفرع الجديد من مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز دوليّ.

وأضاف أنه من خلال الفرع الجديد، سيتسنى لنا أن نواصل توطيد علاقاتنا مع عملائنا من الشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة.