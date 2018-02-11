«عمومية» مصرف الشارقة الإسلامي تقر توزيع 8% أرباحاً نقدية

صادقت الجمعية العمومية العادية خلال اجتماعها أمس بغرفة تجارة وصناعة الشارقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من القيمة الاسمية للأسهم، وذلك في أعقاب تحقيق المصرف أرباحاً صافية بلغت 477.7 مليون درهم بنهاية 2017 مقارنة بـ 462.9 مليون درهم عن عام 2016، لترتفع ربحية السهم إلى 0.18 درهم مقارنة بـ 0.17 درهم في العام السابق.

ترأس الاجتماع عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس الإدارة، وحضره أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمون والعديد من الشخصيات والمتخصصين في القطاع المصرفي والمالي بالدولة، حيث اعتمد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وقال عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي: جاءت النتائج المالية الإيجابية لمصرف الشارقة الإسلامي عن عام 2017 متوافقة مع الأهداف الإستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس إدارة المصرف، لتعكس متانة المركز المالي وقوة الأداء في مختلف أنشطة المصرف.

وأكد العويس أن قوة المركز المالي للمصرف وثقة المتعاملين فيه، اتضحت من خلال قدرته على الثبات على تصنيفه من قبل وكالات التصنيف العالمية مع بقاء النظرة المستقبلية إيجابية، كما أن هذا التوجه الإيجابي أهّل المصرف للحصول على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، ونحن فخورون بإنجازات ونتائج المصرف خلال عام ،2017 والتي ما كانت لتتحقق لولا توفيق من الله والجهد المتواصل من إدارة المصرف وموظفيه.

وأعرب العويس عن امتنانه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، الداعم الأول للحركة الاقتصادية في الإمارة ، وإشادته الدائمة بالمصرف في مختلف المحافل، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي على متابعته وتشجيعه الدائم للمصرف.