الحجز السياحي الإلكتروني خيار سكان الإمارات

أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر الموقع الإلكتروني لـ «البيان» وصفحتيها على «تويتر» و«فيسبوك» أن طرق الحجز الالكتروني للبرامج السياحية باتت الخيار الاول بالنسبة لسكان الامارات.

وأكد 67% من المشاركين في استطلاع الموقع الإلكتروني تفضيلهم حجز البرامج السياحية داخل وخارج الدولة عبر الحجز الإكتروني فيما فضّل 33% الحجز المباشر.

وعبر موقع «تويتر» أكد 86% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يفضلون الحجز الالكتروني مقابل 14% يفضلون الطرق التقليدية.

وأشار الاستطلاع إلى أن 63% من المشاركين في إبداء الرأي، عبر «فيسبوك»، يفضلون الحجز الالكتروني سواءً الغرف الفندقية أو تذاكر السفر مقارنة بـ37% ممن يفضّلون الحجز المباشر.