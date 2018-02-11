استطلاع « البيان الاقتصادي»:

الحجز السياحي الإلكتروني خيار سكان الإمارات

المصدر:
  • Ⅶ دبي - لؤي عبدالله
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أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر الموقع الإلكتروني لـ «البيان» وصفحتيها على «تويتر» و«فيسبوك» أن طرق الحجز الالكتروني للبرامج السياحية باتت الخيار الاول بالنسبة لسكان الامارات.

وأكد 67% من المشاركين في استطلاع الموقع الإلكتروني تفضيلهم حجز البرامج السياحية داخل وخارج الدولة عبر الحجز الإكتروني فيما فضّل 33% الحجز المباشر.

وعبر موقع «تويتر» أكد 86% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يفضلون الحجز الالكتروني مقابل 14% يفضلون الطرق التقليدية.

وأشار الاستطلاع إلى أن 63% من المشاركين في إبداء الرأي، عبر «فيسبوك»، يفضلون الحجز الالكتروني سواءً الغرف الفندقية أو تذاكر السفر مقارنة بـ37% ممن يفضّلون الحجز المباشر.

 

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