«بي. إن. بي باريبا» تنضم إلى سوق أبوظبي العالمي

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Ⅶحامد بن زايد وإدوار فيليب يشهدان مراسم إعلان سوق أبوظبي العالمي أمس انضمام مجموعة بي. إن. بي باريبا الفرنسية إلى قائمة الأسماء الدولية المرموقة الموجودة في السوق

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