«بي. إن. بي باريبا» تنضم إلى سوق أبوظبي العالمي

Ⅶحامد بن زايد وإدوار فيليب يشهدان مراسم إعلان سوق أبوظبي العالمي أمس انضمام مجموعة بي. إن. بي باريبا الفرنسية إلى قائمة الأسماء الدولية المرموقة الموجودة في السوق
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قمة عالمية للشركات الناشئة التكنولوجية بمخيم شبابي
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة،
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«بي. إن. بي باريبا» تفتتح فرعاً في سوق أبوظبي العالمي
شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وإدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي أمس انضمام «مجموعة بي.إن.بي باريبا»
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الإمارات نحو زيادة الإنفاق العام
أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أنه لا يوجد أي اتجاه لخفض معدلات الإنفاق العام لا سيما وأن ميزانية 2018 للحكومة الاتحادية واضحة،
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شركات التأمين: ملتزمون بتعويضات حوادث الضباب
أكدت شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات التزامها توفير تغطية تأمينية للحوادث أياً كان طبيعتها طالما لم تصنف أنها كوارث طبيعية بشرط أن تكون الوثائق شاملة وسارية
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المنـاطـــق الحـــــرة.. حواضن ازدهار
تدعم المناطق الحرة في دولة الإمارات أداء الاقتصاد الوطني عبر استقطاب الاستثمارات من مختلف مناطق العالم،
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«غرفة الشارقة» تعزز الإمارة مركزاً اقتصادياً تنافسياً
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة نجاحها في تحقيق مستهدفاتها لعام 2017 وفق مؤشرات الأداء المرسومة في خطتها التشغيلية مسجلةً الكثير من الإنجازات والأهداف
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غرفة الشارقة تنظم مسابقة الابتكار بمنتدى ريادة الأعمال
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن رعايتها لمسابقة الابتكار الخاصة بالمنتدى الدولي الثالث للابتكار وريادة الأعمال المعروفة باسم «جائزة غرفة الشارقة للمبدعين»
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«أراضي دبي» تختار شركة «عقاري غلوبال» أميناً للترويج في الولايات المتحدة
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن توصلها إلى اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع شركة عقاري غلوبال ليميتد "سنشري 21"
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علامة الجودة الإماراتية لـ 422 مصنعاً وطنياً ودولياً في 2017
أعلن عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أن الهيئة منحت حتى نهاية العام الماضي 422 مصنعاً وطنياً وأجنبياً
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ثلث البنايات القديمة في أبوظبي شاغر
أكد مسؤولو شركات ومكاتب وساطة وخبراء عقاريون خلال جولة ميدانية لـ«البيان الاقتصادي»
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سلطة دبي الملاحية تركز على الابتكار في معرض دبي للقوارب
تعتزم «سلطة مدينة دبي الملاحية» استعراض آخر التطورات ذات الصلة بالابتكار البحري والتحول الذكي، وذلك على هامش مشاركتها جهة
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الحجوزات الإلكترونية تتفوق على التقليدية
انعكس النمو المتسارع الذي تشهده البنية التحتية للتكنولوجيا في الدولة وتوافر خدمات الإنترنت بسرعات عالية على نمو الحجوزات الإلكترونية للفنادق وتذاكر السفر ومختلف البرامج السياحية