تلقى «البيان الاقتصادي» التساؤل التالي: متى يتعيّن على الأعمال تقديم إقراراتها الضريبية؟

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأنه يتعيّن على الخاضع للضريبة تسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة للهيئة على أساس دوري (كل 3 أشهر أو فترة أقصر في حال قررت الهيئة ذلك) خلال 28 يوماً من انتهاء الفترة الضريبية وفقاً للإجراءات المحددة في التشريعات الضريبية علماً بأنه سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً باستخدام نظام الخدمات الإلكترونية.

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