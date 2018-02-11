سعود بن صقر يطلق قمة التنافسية في مخيم شبابي

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Ⅶربوت يعمل في الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة لقياس سعادة المتعاملين يحييّ سعود بن صقر القاسمي وضيوف قمة الحد البحري للشركات الناشئة، التي تعقد على شكل مخيم شبابي للتنافس بين شركات ومبتكرين محليين ودوليين

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