ورد هذا التساؤل لـ «البيان الاقتصادي» من أحد القراء...هل يمكن للأعمال خصم الرسوم الجمركية مقابل دفعات «المضافة»؟

أفادت «الاتحادية للضرائب» بأن ضريبة القيمة المضافة تستحق إضافة للرسوم الجمركية المدفوعة من قبل مستورد السلع ولا يمكن خصمها، وتحتسب الضريبة على القيمة الإجمالية للسلع متضمنة للرسوم الجمركية.

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