الإمارات 32 عالمياً في مؤشر الملكية الفكرية

حلّت الإمارات بالمركز 32 عالمياً في مؤشر «صنع الابتكار، حماية حقوق الملكية الفكرية العالمي 2018» الصادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأميركية الذي ضم 50 دولة.

وجاء تصنيف الدولة في النسخة السادسة للتقرير ضمن الاقتصادات الأعلى دخلاً، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا واليابان.

وأورد التقرير مكامن القوة في تصنيف الإمارات والمتمثلة في وضع حمايات الملكية الفكرية موضع التطبيق والإطار القوي نسبياً لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وزيادة القدرة الإدارية والقضائية على إنفاذ الملكية الفكرية وتعزيز جهود مكافحة التزييف، بما في ذلك العقوبات الجنائية وبذل جهود توعوية وبناء القدرات بشأن أهمية حقوق الملكية الفكرية وقيمتها.

وحلّت الولايات المتحدة بالمركز الأول تلتها المملكة المتحدة والسويد وفرنسا ثم ألمانيا في المركز الخامس. ويسعى مؤشر الملكية الفكرية الصادر عن الغرفة الأميركية لعام 2018، والذي يضم 40 مؤشراً منفصلاً يغطي السياسة والقانون والتنظيم والإنفاذ، إلى الإجابة عن سؤال: هل يوفر نظام الملكية الفكرية للاقتصاد المعتمد أساساً يعتمد عليه للاستثمار في دورة حياة الابتكار والإبداع؟