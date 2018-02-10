واحة دبي للسيليكون تعزز مبادرات السعادة المؤسسية

استضافت سلطة واحة دبي للسيليكون الدورة الثالثة من منتدى السعادة، الذي أقيم في فندق روڤ وسط المدينة في دبي.

بحضور الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات وشؤون العملاء، وغانم الفلاسي، نائب الرئيس الأول لخدمات الدعم المؤسسي، وحيدر علي، نائب رئيس أول سعادة الأفراد والابتكار، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في سلطة واحة دبي للسيليكون. واستضاف المنتدى مجموعة من الهيئات الكبرى في القطاعين العام والخاص لمناقشة المبادرات الرامية إلى تعزيز مفهوم السعادة المؤسسية في الشركات.

وشارك في المنتدى ممثلون عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة العامة للطيران المدني بدبي، ومواصلات الإمارات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والأحواض الجافة العالمية، وهيئة تنمية المجتمع، وسلطة المنطقة الحرة في مطار دبي، وموانئ دبي العالمية، وهيئة الطرق والمواصلات وجامعة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية والجامعة الأميركية في الإمارات ونخيل.

وقال الدكتور المطروشي: «في إطار التزامنا برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو جعل دبي أسعد مدينة في العالم، قدمنا النسخة الثالثة من منتدى السعادة بمفهومها المتميز كمنصة للتعاون».

وأدارت المنتدى خبيرة السعادة جو - دي والمسلي، واستعرض محمد التميمي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في مواصلات الإمارات، مبادرات المؤسسة، كما استعرضت حمدة القاسم مساعد مدير إدارة الثروة البشرية في موانئ دبي العالمية حملات السعادة في المؤسسة.