«جلفود 2018» يكشف آفاق نمو قطاع الأغذية العالمي

يعتزم معرض «جلفود»، الفعالية السنوية الأكبر ضمن قطاع المأكولات والمشروبات على مستوى العالم الذي ينعقد من 18 إلى 22 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، الكشف عن التقرير المرتقب الذي يتناول أبرز ملامح وآفاق نمو قطاع المأكولات والمشروبات العالمي، عقب دراسة معمّقة تقدم توقعاتٍ عن القطاع على المديين المتوسط والبعيد.

وستقوم شركة«يورومونيتور إنترناشيونال»الرائدة في مجال أبحاث السوق بإعداد هذا التقرير بتكليفٍ من مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لـ «جلفود 2018»، الذي يعتبر المعرض التجاري الأبرز والأول من نوعه هذا العام في قطاع الأغذية العالمي.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: يستعرض هذا التقرير المستقلّ توقعاته وتقديراته حول قطاع الأغذية العالمي، حيث تمّ إعداده عقب دراسةٍ معمقة للسوق استندت فيها الشركة إلى استطلاعات رأي تمّ جمعها من المُصنّعين والموزعين المحليين والعالميين والمؤسسات التجارية والهيئات الحكومية ضمن أهم مجالات القطاع الرئيسية.

التحديات والفرص

ويقدّم التقرير أيضا لمحةً عن الآفاق العامة لنمو القطاع، ودوافع السوق واتجاهاته، فضلاً عن التحديات والفرص الخاصة بكل مجال في القطاع.

ويغطي التقرير مناطق جغرافية رئيسية ومجالات محددة، تشمل المشروبات الغازية والمشروبات الساخنة ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن والزيوت الصالحة للأكل والبقول والحبوب، ما يجعل منه أداة بحث فاعلة تسهم في إثراء كامل منظومة قطاع الأغذية وتعكس شعبية المعرض الواسعة لدى أبرز الجهات الإقليمية والعالمية.

وستحصل أكثر من 5 آلاف جهة عارضة في «جلفود 2018» على نتائج التقرير، الذي يقدم العديد من الرؤى ضمن 7 مناطق جغرافية رئيسية بما فيها 22 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما سيتمكّن الزوار، الذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى 97 ألفاً، من تنزيل نسخة عن التقرير بدءاً من 18 فبراير.

ويشار إلى أن هذا التقرير يعتبر من أحدث الإضافات والمزايا التي توفرها الفعالية الرائدة والآخذة بالتوسع والتطور في نسختها الـ 23. وسيقدّم المعرض هذا العام «منطقة الاكتشاف»، التي ستستعرض منتجات جديدة كلياً ضمن جناح حصري وتفاعلي، يضم منتجات متنوعة بما فيها الألبان والمشروبات الساخنة والمشروبات الباردة واللحوم والدواجن ومنتجات الصحة والعافية والمنتجات الخالية من مسببات الحساسية والحلويات والوجبات الخفيفة والتوابل.

وأردفت ميرماند: «عززت المنهجية التخصصية التي تبناها «جلفود» من سمعة المعرض الراسخة، كفعالية رائدة توفر بيئة حاضنة للابتكارات الجديدة وتساهم في دعم القطاع وتعزيزه».وقد لاقى التقرير الشامل الكثير من الترحاب من قبل كبرى الجهات العارضة في «جلفود».

عادات المستهلكينمن جهته، قال علي شيخ، المدير التجاري في «جنرال ميلز»: «قدّم تقرير توقعات «جلفود 2018» لقطاع الأغذية العالمي رؤيةً عظيمة حول التطورات الاجتماعية والاقتصادية وعادات المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بمستوى الولاء للعلامة التجارية.

كما يقدّم التقرير سبباً آخر يجعل من «جلفود» فعالية تستحق الحضور بالنسبة لـ جنرال ميلز، فهو يوفر منصةً لاستعراض أحدث ابتكاراتنا ويسمح لنا بالاستفادة من الفرص الواسعة لتبادل الأفكار والمعرفة والتواصل».

وسيحتضن «جلفود 2018» أيضاً أجنحةً جديدة تنظمها دولٌ تشارك للمرة الأولى، هي إستونيا ونيجيريا وكولومبيا وصربيا وسلوفاكيا وطاجيكستان. وستشهد الفعالية حضوراً قوياً يشمل نخبةً من الوفود الوطنية المرموقة من الرؤساء والوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات المعنية بالقطاع من دول عديدة، والباحثين جميعهم عن فرص لإبرام شراكات مجزية.