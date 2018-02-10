أبوظبي تجتذب استثمارات جديدة خلال أسبوعها في الهند

اختتم أسبوع أبوظبي في الهند أعماله في مومباي أمس بعقد عدد من الاجتماعات التفاعلية والتفاهمات بين الجهات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي مع نظرائهم في الهند.

وأسفر الحدث عن توقيع اتفاقيات وتفاهمات وصفقات مهمة توجت أكثر من 330 اجتماعاً. وأكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن أسبوع أبوظبي في الهند استطاع أن يكسب استثمارات جديدة لإمارة أبوظبي ويستكشف فرصاً أخرى لجلبها إلى الإمارة في ظرف وجيز.

واستقطب الأسبوع خلال فعالياته في كل من نيودلهي ومومباي عشرات المؤسسات الحكومية والشركات التجارية في الهند ورجال الاعمال فيها الذين التقوا بنظرائهم في الهند في حلقات تفاعلية واجتماعات مشتركة لاستعراض وتسليط الضوء على المميزات الاستثمارية في إمارة أبوظبي.

والجاذبية التجارية التي تتمتع بها بفضل بنيتها التحتية وموقعها الاستراتيجي وسهولة ممارسة الأعمال فيها فضلاً عن تنوع وتعدد مجالات العمل فيها.

وجرت خلال الاسبوع عدة تفاهمات وبحث اتفاقيات مع عدد من الجهات فى الهند لإرساء مزيد من التعاون، حيث اتفق سوق أبوظبي للأوراق المالية مع بورصة مومباي على التنسيق لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين كخطوة أولى للاستفادة من البنية التحتية لدى الجانب الهندي وإيجاد الطرق المشجعة للإدراجات المزدوجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

اجتماعات

وخلال أيام الأسبوع عقدت المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي 180 اجتماعاً مع نظرائها في الهند تم فيها استعراض مكونات مجالات الاستثمار في إمارة أبوظبي كالطاقة والصناعة والسياحة والرعاية الصحية والبنية التحتية والخدمات المالية والرياضة بهدف جذب مزيد من الشركات المستهدفة إلى سوق أبوظبي.

وتم عقد هذه الاجتماعات بمشاركة كل من دائرة التنمية الاقتصادية ومبادلة وغرفة أبوظبي وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وموانئ أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي.

وطيران الاتحاد ومركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، ودائرة الصحة وسوق أبوظبي العالمي، ومجلس أبوظبي لسيدات الأعمال والمنطقة الحرة للمطارات أبوظبي ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وحديقة حيوان العين ومصدر وحديد الإمارات، والإمارات العالمية للألمنيوم وسوق أبوظبي للأوراق المالية والمناطق الاقتصادية المتخصصة.

كما تم عقد أكثر من 150 اجتماعاً بين شركات القطاع الخاص في كل من إمارة أبوظبي والهند بهدف تعزيز الشراكات بين الشركات الإماراتية ونظيراتها من القطاع الخاص في الهند، حيث تمحورت الاجتماعات حول أنواع ومجالات الأنشطة التي تمارسها تلك الشركات.

شراكة

وعقد كبار المسؤولين من جانب أبوظبي برئاسة سيف محمد الهاجري عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين من الجانب الهندي تم خلالها بحث الجوانب المتعلقة بتطوير الشراكة في قطاعات من إمارة ابوظبي مثل الأغذية والأدوية والتكنولوجيا المالية وأسواق المال.

واجتمع سيف محمد الهاجري مع سوريش برايهو وزير التجارة والصناعة الهندي، وتم استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند بصفة عامة وإمارة أبوظبي بصفة خاصة وسبل تطويرها وتنميتها.

حضر الاجتماع الذي جرى في العاصمة الهندية نيودلهي الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، ومحمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وفي مدينة مومباي التقى مع ديفيندرا فادنافيز رئيس وزراء ولاية مهرا شترا الهندية وتم خلال اللقاء تأكيد أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إمارة أبوظبي وولاية مهرا شترا.

استثمارات

وقال الهاجري فى تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» في ختام أعمال وفعاليات الأسبوع اليوم.. إن أسبوع أبوظبي في الهند هو النسخة الأولى من المبادرة التي أطلقتها الدائرة لتنظيم «أسبوع أبوظبي» في أكثر من دولة حول العالم للترويج لفرص وإمكانيات وجاذبية الإمارة للاستثمار الأجنبي ولتكاتف الجهود وإيجاد تكامل في إطار منصة واحدة ذات رسالة وهدف واحد.

وأوضح أن الاسبوع استطاع أن يوجد ديناميكية للتفاعل والتشارك والتحاور بين المسؤولين والمشرفين على المؤسسات والمشاريع الاقتصادية الحكومية في إمارة أبوظبي مع نظرائهم فى الهند وأيضاً بين رجال الأعمال والشركات الخاصة في كلا البلدين.

وأضاف الهاجري أن المؤسسات والمناطق الاقتصادية في أبوظبي والشركات التجارية وحدت جهودها من خلال الأسبوع للوصول إلى المستثمرين الدوليين واطلاعهم على إمكانيات وقدرات إمارة أبوظبي على استقطاب رؤوس الأموال ونجاح الأعمال..

معرباً عن ارتياحه للانطباع الإيجابي الذي تركه هذا الأسبوع لدى الشركاء والمستثمرين في الهند الذين أبدوا استعدادا كبيرا لدراسة ومتابعة التنسيق والتشاور مع زملائهم في أبوظبي للاستفادة من الفرص التي يتيحها سوق أبوظبي لنجاح الأعمال.

1.2

أبرمت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية خلال فعاليات الأسبوع عقداً بقيمة 1.2 مليار درهم مع شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة في الهند لصالح حقل «رتنا».

وقامت «الإنشاءات البترولية الوطنية» عقب تأسيسها لشركة هندسية في كبرى مدن الهند مومباي والاستحواذ على شركة أخرى في حيدر آباد بنسبة 80 % بافتتاح المقر الرئيسي للشركة في حيدر آباد.