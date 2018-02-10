«غرفة عجمان» تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية

قال حمد بن غانم الشامسي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، إن الغرفة حريصة على تعزيز حضورها في مختلف المحافل الدولية بما يضمن تعزيز تعاونها الخارجي وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وبحث الفرص الاستثمارية الخارجية للتوسع بالعلامات التجارية والشركات من أعضاء الغرفة ومنتسبيها.

وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وشاركت غرفة تجارة وصناعة عجمان ضمن الوفد التجاري لدولة الامارات في ملتقى الأعمال الإماراتي الماليزي في كوالالمبور والمنتدى الإماراتي السنغافوري في سنغافورة الذي ترأسه معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير 2018 بحضور عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ونخبة من ممثلي الجهات والدوائر الحكومية في الدولة.

وأكد الشامسي أهمية مشاركة الغرفة ودورها في دعم وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف في كافة القطاعات وتسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة.

وذكر ان ملتقى الأعمال الإماراتي الماليزي حظي بالعديد من ورش العمل والاتفاقيات ومناقشة العديد من القطاعات وعلى رأسها مجالات التجارة الحلال والتكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير والتطوير العقاري والبنية التحتية والطاقة النظيفة والمتجددة وحقوق الامتياز.. وأكد الملتقى أهمية ريادة الأعمال ودورها في نمو القطاع الاقتصادي. وأوضح الشامسي أن المنتدى الإماراتي السنغافوري شهد استعراضاً لأهم مقومات المناخ الاستثماري في الدولة.