ورد هذا التساؤل لــ « الاقتصادي».. كيف يمكن للأعمال تحديد مكان التوريد لبيان خضوعها للضريبة من عدمه؟

أفادت «الاتحادية للضرائب» بأن مكان التوريد يحدد بناءً على إذا ما كان التوريد قد حدث داخل الإمارات، وفي تلك الحالة يتم تطبيق «المضافة». بما يخص توريد السلع فإن مكان التوريد هو مكان وجود السلع وقت حصول التوريد مع وجود قواعد خاصة لتوريدات معينة (مثال: المياه والطاقة) وفيما يخص الخدمات فإن مكان التوريد هو محل إقامة المورّد.

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