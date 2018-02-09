4 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

تجاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 4 مليارات درهم وكانت أبرزها رهونات بقيمة 2.3 مليار درهم من خلال 278 إجراء، حيث شهدت الدائرة تسجيل 779 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 68 مبايعة للأراضي بقيمة 700 مليون درهم و711 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم فى منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة مردف.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وتلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 35 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

كما تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 153 مبايعة بقيمة 142 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 77 مبايعة بقيمة 150 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم.

رهونات

سجلت الرهونات قيمة قدرها 2.3 مليار درهم منها 97 رهن أراض بقيمة 2 مليار درهم و181 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 1.1 مليار درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 235 مليون درهم.