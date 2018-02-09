افتتاح «منصة المشاهدة» في جبل جيس

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وعدد من كبار الشخصيات، الافتتاح الرسمي لواجهة حديقة منصة المشاهدة بالقرب من قمة جبل جيس التي تعد الأعلى في دولة الإمارات.

وتحتضن الحديقة 7 منصات مشاهدة تضم 12 منظاراً تتيح للزوار فرصة الاستمتاع بمشاهدة أجمل المناظر والإطلالات على الخليج العربي من جهة، وعلى الوديان المنتشرة في سلسلة جبال الحجر من جهة أخرى، من على ارتفاع قدره 1250 متراً فوق سطح البحر.

ويمكن للزوار مشاهدة السياح المغامرين أثناء انزلاقهم على مسار «جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم»، وسيكون بإمكانهم تناول المأكولات والمشروبات المنعشة من المنطقة المخصصة لعربات الطعام، وستمثل الحديقة وجهة مثالية للسياح والسكان الراغبين بالتمتع بالمناظر الجبلية الساحرة، إضافة إلى تمكين نزلاء الفنادق وزوار جبل جيس لتجربة أطول مسار انزلاقي في العالم أو خوض تجربة «فيا فيراتا».

مواعيد

وتفتح أبواب الحديقة أمام الزوار من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 8 صباحاً حتى 11 ليلاً في عطلة نهاية الأسبوع، ويتوقع لهذه الوجهة الفريدة التي تمتد على مساحة 22.730 متراً مربعاً أن تسهم في تعزيز شهرة جبال الحجر المدهشة.

وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، المعنية بإدارة وتطوير وتنظيم قطاع السياحة في الإمارة والترويج لها: «يأتي هذا المنتج السياحي المميز كثمرة مباشرة للرؤية والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة،.

ومن شأن افتتاح هذه الوجهة أن تعزز من العروض السياحية الفريدة التي تقدمها الإمارة في المناطق الجبلية والشاطئية والصحراوية على حد سواء، جنباً إلى جنب مع الترويج للإمارة كوجهة سياحية رائدة ومثالية على مدار العام.

وتتيح هذه الحديقة للزوار الاستمتاع بأروع المناظر الساحرة والتعرف إلى فصائل الطيور النادرة التي تقطن هذه الجبال مع غيرها من أشكال الحياة النباتية والحيوانية التي تزخر بها المنطقة، كما ستسهم الحديقة في تسليط الضوء بشكل أكبر على الكنوز الطبيعية الساحرة التي تحتضنها إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات بشكل عام.

وأضاف مطر: لا تقتصر ميزات الحديقة على الأنشطة وتجارب المغامرات، بل تتجاوزها لتتيح للزوار التمتع بأروع المناظر الطبيعية خلال شروق وغروب الشمس، والتي تشكل أوقاتاً مثالية لالتقاط أجمل الصور، إلى جانب الاستمتاع بهواء الجبال المنعش والنقي والمناخ المثالي الذي تنخفض فيه درجة الحرارة عادةً أقل بعشر درجات عن المعدل الوسطي في دولة الإمارات.

وإلى جانب منصات المشاهدة، ستضم الحديقة مرافق لدورات المياه ومساحات لمواقف السيارات تستوعب 74 سيارة مع أماكن مخصصة لأصحاب الهمم.

وأضاف مطر: رغم استقبالها للزوار طيلة أيام الأسبوع، نتوقع لوجهتنا الجديدة أن تشهد إقبالاً أكبر خلال أيام العطلات، لذا نعمل على خطة لتنظيم حركة المرور بهدف تمكين جميع الراغبين بزيارة الوجهة من الوصول إليها بسهولة ويسر.

استدامة

وتشكل حديقة منصة المشاهدة نموذجاً في مجال السياحة البيئية، حيث ترتكز في تصميمها وعملياتها المختلفة على مفهوم الاستدامة طويلة الأمد، بما يشمل استخدام مواد طبيعية محلية المصدر لضمان تماهي المنشأة مع محيطها الطبيعي بشكل مثالي، إلى جانب تزويدها بمصادر إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية.

وتمثل الحديقة إضافة متميزة إلى «رؤية رأس الخيمة 2019» الاستراتيجية السياحية والتي ترمي لاستقطاب مليون زائر إلى الإمارة بحلول نهاية العام المقبل.

وفي هذا الإطار، عملت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة على الاستثمار في مجموعة من المنتجات الخاصة بسياحة المغامرات والسياحة الطبية، والتي من شأنها تعزيز الأصول الطبيعية الفريدة التي تزخر بها الإمارة، مع التركيز بشكل أساسي على قمة جبل جيس والمناطق المحيطة بها.

وحظيت تجربة «فيا فيراتا» جبل جيس (المسار الحديدي)، التي جرى افتتاحها منذ ما يقارب العام، بنجاح كبير وإقبال مميز من قبل الزوار، في حين شهد الأسبوع الماضي الافتتاح الرسمي لأطول مسار انزلاقي في العالم.