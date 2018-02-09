400 خبير في ملتقى الفجيرة الدولي للصخور الصناعية والتعدين

أعلن محمد سيف الافخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ، عن تفاصيل الدورة « السادسة « لملتقى الفجيرة الدولي للصخور الصناعية والتعدين، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة بدولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري تحت شعار « استثمار ثرواتنا أولوية وطنية على نهج زايد الخير «، بطرح 50 ورقة عمل ومشاركة 400 خبير من كافة دول العالم، فضلا عن 35 مشاركاً محلياً ودولياً في اجنحة المعرض المصاحب.

تنويع

وقال الأفخم - خلال مؤتمر صحفي-: إن الملتقى يبحث في إطار الاستراتيجية الوطنية للدولة والخطة الشمولية للإمارة 2040، سبل تنويع الاقتصاد الوطني وإبراز أهمية الاستغلال التعديني المبتكر للصخور الصناعية والتعدين كقيمة مضافة للاقتصاد المحلي .

فضلاً عن بحث طرق الاستخدام المبتكر لمخلفات الصناعات التعدينية ومواد الإنشاءات تحقيقاً لاستدامة الموارد الطبيعية. حيث سيندرج تحت أعماله استضافة الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية.

وأشار المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية إلى أهمية الملتقى في جذب واستقطاب المستثمرين وأكد أن استضافة المؤسسة لهذا الملتقى السنوي تعد إضافة لتحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية للدولة في ابتكار طرق جديدة للاستدامة في الأنشطة الصناعية المتعلقة بالموارد الطبيعية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطاع التعدين لتحقيق الاستثمار الأمثل للمناطق المحيطة بالصخور الصناعية بعد استغلالها.

وأكد الخبير الجيولوجي خالد الحوسني ممثل وزارة الطاقة والصناعة على حرص وزارة الطاقة والصناعة على دعم وتنسيق الجهود والمبادرات الابتكارية في مجال الطاقة والثروة المعدنية و قال الحوسني: إن انعقاد هذا الملتقى بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار يشكل فرصة لتسليط الضوء على انجازات الدولة في ترسيخ ثقافة الابتكار بشكل عام و في قطاع الثروة المعدنية بشكل خاص، كما يشكل منصة مهمة لجميع الجهات لعرض ابتكاراتها المختلفة والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.