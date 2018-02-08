الإمارات العالمية للألمنيوم تقدم برامج تدريب مهني معتمدة

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أنها ستصبح أول شركة صناعية تقدم برامج التدريب المهني التي تخوّل حامل شهادتها الحصول على اعتمادات معترف بها في إمارة دبي، وذلك بعد حصول معهد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على ترخيص هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وستقدم الشركة ثلاثة من برامج التدريب المهني الوطني المعتمدة للشباب المؤهلين الإماراتيين. وخُصصت هذه البرامج لمواطني الدولة ليتمكنوا من بدء حياتهم المهنية كفنيين في المجال الميكانيكي والكهربائي والآلي.

وتدير شركة الإمارات العالمية للألمنيوم برامج التدريب المهني الوطني منذ العام 1982، وتخرج فيها أكثر من 500 فنّي حتى الآن. وتابع العديد منهم حياتهم المهنية الناجحة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أو في الشركات الصناعية الأخرى في دولة الإمارات، لكنهم لم يحصلوا قبل ذلك على هذه الشهادات المعتمدة. ويستغرق استكمال برنامج التدريب الوطني ثلاث سنوات، ويضم جلسات تدريب نظرية في الفصول الدراسية وعملية أثناء العمل.

وزار الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، معهد التدريب الفني التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي، وذلك لتقديم التصريح التعليمي الرسمي بحضور الدكتور ناجي المهدي، رئيس الجهة المانحة للمؤهلات في هيئة المعرفة والتنمية البشرية. وكان في استقبال الضيفين عبدالله جاسم بن كلبان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وقال الدكتور عبدالله الكرم: نعمل على تطوير رأس المال البشري الذي يلبي احتياجات اقتصادنا المعرفي من خلال تشجيع تنمية المهارات وتقدير المؤهلات. كما يعد هذا الحدث خطوة مهمة نحو تطوير القوى العاملة الوطنية وخلق فرصٍ جديدةٍ للشباب الإماراتي.

وقال عبدالله بن كلبان: تلعب القوى العاملة في شركتنا دوراً أساسياً في أداء الشركة ونموها، لذا فقد أمضينا عقوداً طويلة في التركيز على برامج التدريب والتطوير. وتعتبر برامج التدريب المهني المخصصة لمواطني الدولة وسيلة رئيسية لجذب الشباب إلى صناعتنا وإعدادهم لتسلم مناصب تقنية ومهمة. إن حصولنا على هذا الترخيص هو اعتراف بجودة برامجنا المهنية وقدرتها على تطوير المواهب وبناء رأس المال البشري الوطني.

ويخضع نحو 2500 موظف لدى الشركة للتدريب الإداري سنوياً بدءاً من الخريجين الجدد وحتى المديرين التنفيذيين. وتوفر الشركة التدريب الفنّي والتقني لـ 30 متدرباً في جميع المستويات والمواقع التشغيلية للشركة، بما في ذلك المتدربين المشاركين في برامج التدريب المهني الوطني الثلاثة وغيرها من البرامج التي تشرف عليها الشركة.