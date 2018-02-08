«إيجل هيلز» تختار «غنتوت» مقاولاً لمشروع شاطئ الفجيرة

أعلنت شركة إيجل هيلز أبوظبي ترسية عقد البناء والبنية التحتية لتطوير مشروع شاطئ الفجيرة، لشركة غنتوت للنقل والمقاولات العامة. وكانت «إيجل هيلز أبوظبي»، شركة الاستثمار والتطوير العقاري الخاصة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أعلنت عن المقاول خلال حفل التوقيع الرسمي، ليكون ذلك بمثابة خطوة مهمة في تطوير هذا الفندق الفاخر على الشاطئ، وما يشتمل عليه من فلل سكنية فخمة في مدينة الفجيرة.

وستكون «غنتوت» مسؤولة عن التطوير الكامل لهذا المشروع الذي سيتم تشييده على موقع تبلغ مساحته الإجمالية 38,258 متراً مربعاً، ويضم فندق «ذا بالاس» الذي يوفر 167 غرفة، إضافة إلى 80 فيلا فاخرة، مع البنية التحتية اللازمة التي ستعمل على ترجمة رؤية «إيجل هيلز» لهذا المنتجع إلى واقع ملموس.

وقالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجل هيلز»: يسعدنا تعيين شركة غنتوت للنقل والمقاولات العامة مقاولاً رئيسياً للمشروع، وهذه خطوة مهمة في تقدم العمل بمشروعنا المتميز في إمارة الفجيرة.

إن مشروع «شاطئ الفجيرة» يوفر فرصة استثمارية فريدة للمشترين، كما يقع على الشاطئ وداخل المدينة، وشهدنا بالفعل اهتماماً كبيراً من جانب المستثمرين. إن العمل في المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد لإنجازه في العام 2019، ويأتي الإعلان عن المقاول كدليل على التزامنا بأعلى المستويات العالمية للإنشاءات التي اشتهرت بها «إيجل هيلز» في هذا المجال.

ومن المتوقع للمشروع أن يكتمل بحلول العام 2019، وسيكون أول مشروع سكني في الفجيرة، مع إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ على ساحل خليج عمان. وسيكون فندق «ذا بالاس» الجديد من فئة الفنادق الفاخرة، حيث ستديره «العنوان للفنادق والمنتجعات».

وسيشتمل على نادٍ صحي، وعدد من المقاهي والمطاعم المختارة إضافة إلى حوض سباحة منفصل للكبار والأطفال، وقاعات للاجتماعات على مستوى عالمي. وسيشتمل المشروع متعدد الاستخدامات أيضاً على مجمع سكني مستقل يضم 80 فيلا، ومنازل من غرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، مع مناظر خلابة على الشاطئ والحديقة والمدينة.

وتقوم «إيجل هيلز» بتطوير مشاريع في 4 أسواق دولية، وهي: المغرب والبحرين والأردن وصربيا. وفي الإمارات، ترتبط «إيجل هيلز» بعلاقات وثيقة مع بلديتي الفجيرة ودبا الفجيرة في مشروعين كبيرين، وهما «شاطئ الفجيرة» وفندق «العنوان الفجيرة منتجع وسبا». وفي أغسطس 2017 أعلنت الشركة عن التوصل إلى تسهيلات مالية بقيمة 300 مليون درهم مع بنك الفجيرة الوطني، لتمويل أعمال البناء الجارية في مشروع «شاطئ الفجيرة».