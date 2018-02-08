«إينوك» تعين رئيساً مالياً جديداً للمجموعة

أعلنت مجموعة «إينوك» عن تعيين الإماراتي محمد شرف في منصب الرئيس المالي للمجموعة ليتولى مسؤولية إدارة الشؤون الاستراتيجية والمالية. وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: يمتلك محمد شرف خبرة واسعة في مجال التمويل المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي ضمن قطاعات حيوية متنوعة تشمل الاتصالات والطاقة والهيئات الحكومية، ونحن على ثقة بأنه سيلعب دوراً جوهرياً في تنفيذ استراتيجيتنا التنموية طويلة الأمد وضمان الاستقرار المالي للمجموعة.

وأضاف: تواصل «إينوك» خلال العام الجديد تركيزها على برامج التوسع الاستراتيجي في أسواق الإمارات والسعودية، وستشكل خبرات محمد شرف الثمينة في الأسواق المحلية والإقليمية دعماً لأداء المجموعة الإيجابي وتعزيزاً لتنافسيتها على المدى الطويل.

ويمتلك محمد شرف، وهو مواطن إماراتي، خبرة تزيد على 27 عاماً شغل خلالها مناصب هامة في الإدارة المالية مع عدد من الشركات البارزة مثل شركة الإمارات للألمنيوم «إيمال» التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم؛ و«الثريا»، شركة اتصالات الأقمار الصناعية تدير عملياتها بأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا. وكان بدأ مسيرته المهنية بالخدمة في شرطة دبي.