سي بي آر إي: البيع على المخطط يهيمن على المعاملات السكنية في دبي

أشار تقرير لشركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي»، إلى أن السوق العقارية في دبي، شهدت نمواً قوياً في عمليات البيع على المخطط، خلال الربع الأخير من عام 2017. ووفقاً للتقرير الذي أصدرته الشركة مؤخراً، فقد سجّلت معاملات البيع على المخطط، أكثر من 65 % من إجمالي عدد معاملات الوحدات السكنية التي تم إجراؤها مع نهاية عام 2017، أي بزيادة قدرها حوالي 56 % في عدد المعاملات، و44 % من القيمة الإجمالية، وذلك بالمقارنة مع عام 2016.

وقال مات جرين رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في الإمارات لدى شركة «سي بي آر إي الشرق الأوسط»: شهد سوق المبيعات العقارية تحسناً ملموساً، تمثّل في زيادة عدد المعاملات خلال عام 2017، حيث بقيت العقارات المباعة على المخطط الوجهة المفضلة بالنسبة إلى المستثمرين، ما أضفى طابع المضاربة على السوق العقارية المحلية.

حافظت مناطق الخليج التجاري ودائرة قرية جميرا ووسط مدينة دبي، على حضورها القوي في السوق، حيث تم إجراء أكثر من 2000 معاملة بيع للوحدات على المخطط في هذه المناطق الثلاث خلال العام.

وبحسب التقرير، تم إضافة 30 ألف وحدة سكنية جديدة تقريباً خلال عام 2017، فيما تشير التوقعات، إلى إضافة أكثر من 90 منزلاً جديداً (بما في ذلك الفلل والشقق السكنية)، إلى السوق العقارية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018- 2020، وذلك تبعاً لمعدلات حالات التأخير في البناء.

وأضاف جرين: يستمر التحول في التركيز المنصب على السوق العقارية من جانب المطورين، الذين يسعون إلى ردم الهوة في سوق المساكن معقولة التكلفة. ومن شأن موافقة الحكومة على سياسة إسكان ذوي الدخل المنخفض خلال عام 2017، أن تسهم بشكل ملحوظ في توفير فرص مهمة ضمن هذا السوق، وإعادة موازنته ليخدم سكان الإمارات.

عقارات مكتبية

وعلى صعيد العقارات المكتبية، فقد حافظت الإيجارات الرئيسة على استقرار نسبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بينما نشهد حالياً انخفاضات ضئيلة بنسبة (2 %) على أساسٍ ربعي. ولكن الطلب المستدام على المكاتب عالية الجودة، يفضي إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في الإيجارات الرئيسة في أرباع السنة القادمة.

وتؤكد أنشطة ما قبل التأجير، على الطلب الكبير الذي تشهده السوق على العقارات المكتبية الكبيرة، والمملوكة من قبل جهة واحدة، مثل منطقة الأعمال المركزية، ومركز دبي المالي العالمي وتيكوم (أ) و(ب). ومن المتوقع تسليم 0.9 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة التي ستضاف إلى العرض في الفترة بين عامي 2018-2020.