«الاقتصاد» تستدعي 2473 سيارة «فورد»

أطلقت وزارة الاقتصاد، أمس، حملة استدعاء لدواعي السلامة تشمل 2473 سيارة من سيارات فورد F-150 موديل 2015-2017 وفورد اف سوبر ديوتي موديل 2017 المصنعة في أميركا على مستوى الدولة، لإصلاح عيب فني.

وأكدت أن حملة الاستدعاء سيتم تنظيمها بالتعاون مع «الطاير للسيارات» الوكيل المحلي المستورد لسيارات فورد في الدولة، و«بريميير موتورز» الوكيل الرسمي لسيارات فورد في أبوظبي. وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن شركتي «الطاير» و«بريميير» ستبادران بالتواصل مع المستهلكين المعنيين لإبلاغهم بالاستدعاء وتوقيتات إحضار السيارات لإجراء عمليات الإصلاح.