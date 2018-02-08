دبي السابعة عالمياً بين الاقتصادات الواعدة في جذب الاستثمار

وصل حجم الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها دبي عام 2016 إلى 25,5 مليار درهم، ما يضعها في المركز السابع عالمياً ضمن الاقتصادات الواعدة الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم حسبما أظهر تقرير اقتصادي صادر عن حكومة دبي، الأمر الذي يتوقع أن يلهم مدناً أخرى تطمح في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال ملتقى الاستثمار السنوي الذي تنطلق فعالياته بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 9 إلى 11 أبريل المقبل.

واستقطبت دبي نحو 25.5 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2016 ما وضعها في المرتبة السابعة من بين المدن الرائدة في العالم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها. وبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة 270.8 مليار درهم في الفترة ما بين 2011 و2015.

تعافٍ

وعلى الرغم من تأثر اقتصاد دبي المفتوح بتباطؤ الاقتصاد العالمي وما استتبعه من انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، فإنه من المتوقع أن تتعافى عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر في خلال الربع الأخير من 2017 ومطلع 2018، وفقاً للتقرير الاقتصادي لإمارة دبي.

كما أظهر التقرير ارتفاع عدد المشاريع التجارية النشطة في دبي إلى 148,842 متضمنة 19,877 ترخيصاً تجارياً جديداً صدر في عام 2017، وفقاً للدائرة الاقتصادية بدبي، وهيئة الترخيص والتسجيل التجاري لحكومة دبي.

وبلغت عدد المعاملات المنفذة 128,965 معاملة في عام 2017، منها 26,029 معاملة موافقة أولية و38,223 حجز اسم تجاري. وشملت التجديدات التلقائية 47,125 معاملة، التراخيص الفورية 684، والتراخيص الإلكترونية 616.

مثال جلي

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: تعد دبي مثالاً جلياً على ما يمكن أن تحققه مدينة من خلال رؤية اقتصادية جاذبة للاستثمارات الأجنبية. واسترشاداً بقيادة قوية، عمل القطاعان العام والخاص جنباً إلى جنب لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار في القطاعات الرئيسية - التجارة والسياحة والعقارات وقطاع التجزئة - التي لا تزال تجذب مجموعة كبيرة من رأس المال الأجنبي الذي يساعد على خلق فرص العمل والفرص التجارية للجميع.

وأردف: مع اقترابنا من انعقاد ملتقى الاستثمار السنوي المقبل الذي تستضيفه دبي، ليجتمع به المزيد والمزيد من صناع القرارات والمستثمرين الدوليين لمشاهدة نموذج دبي الاقتصادي وقصة نجاحها الملهمة لمساعدة بناء الاقتصادات أخرى. هذا في ضوء توقعات حكومة دبي بمعدل نمو اقتصادي يصل 3.5% خلال العام الجاري من إجمالي اقتصادها البالغ 376,8 مليار درهم (102,67 مليار دولار).

نجاح

كما نجحت دبي في الارتفاع بتدفقات التجارة لثلاثة أضعاف صافي القيمة المضافة المتحققة في الاقتصاد، عضد ذلك احتلال اقتصاد دبي المركز الثالث عالمياً بعد كل من لوكسمبرغ وهونغ كونغ من حيث درجة الانفتاح التجاري.

وعلى صعيد متصل، ذكر التقرير استحواذ رجال الأعمال على 88% بينما كانت حصة سيدات الأعمال 12% من الرخص التجارية في إمارة دبي، وأن أبرز خمس جنسيات للمستثمرين كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ثم مصر في المرتبة الثالثة، ثم السعودية، وبريطانيا، وفي منطقة الخليج احتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث الحصة السوقية، تلتها عُمان في المرتبة الثانية، ثم الكويت، وأخيراً البحرين.