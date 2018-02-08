شريك رئيسي جديد لحاضنة انطلاق

انضمت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إلى مجموعة الإمارات وجنرال إلكتريك كشريك رئيس في "انطلاق"، الحاضنة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ترتكز على صناعة السفر والتكنولوجيا. وأعلنت الحاضنة عن الفرق الأربع الفائزة في دورتها الثالثة لكي تكون جزءاً من برنامج الحاضنة.

وقال عبد العزيز آل علي النائب التنفيذي للرئيس لدائرة الموارد البشرية في مجموعة الإمارات: الهدف الأبرز لهذه المبادرة هو تعزيز ودعم ثقافة قوية للابتكار تتيح خلق أفكار تطور تجربة السفر. وتسهم مشاركة دائرة السياحة في هذه المبادرة في إضفاء خبرات قوية إلى الحاضنة في مجالي السياحة والسفر.

و قالت رانيا رستم الرئيس التنفيذي للابتكار في "جنرال إلكتريك" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: تسعى "انطلاق" إلى الوصول إلى كافة أركان صناعة الطيران. وشهدت المبادرة ابتكارات شاملة تضمنت محركات وأنظمة تساعد الطائرات على الطيران وتحسن تجربة الركاب في المطارات وعلى متن الطائرة وتجارب السياح في وجهات عالمية، وفي وضع أفكار جديدة في كل جانب من جوانب السفر.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في دائرة السياحة : يتماشى برنامج انطلاق مع استراتيجية الدائرة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأعلنت «انطلاق» عن الفرق الأربع الفائزة من بين 200 طلب في الدورة الثالثة لانطلاق.