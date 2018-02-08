إنجاز مرحلة جديدة من البوابات الذكية في مطارات دبي

أعلنت مطارات دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وشركة إماراتك، عن إنجاز وتدشين البوابات الذكية في المبنى1 بمطار دبي الدولي. ويصل عدد البوابات الذكية الجديدة في (المبنى1) إلى 30 بوابة، منها 20 بوابة في صالة القادمين و10 بوابات في صالة المغادرين. وحلت هذه البوابات الذكية بدلا من البوابات الإلكترونية.

ويصل إجمالي عدد البوابات الذكية العاملة في مطار دبي الدولي الى 127 بوابة ذكية، ساهمت في تعزيز تجربة المسافرين وتقليل وقت الوقوف أمام منافذ الجوازات إلى ما بين 9 ـ 15 ثانية فقط للمسافر الواحد.

الأفضل

وأكد ماجد الجوكر نائب الرئيس التنفيذي بمطارات دبي أهمية المبادرة في الارتقاء بخدمات المنافذ في مطارات دبي، مشيدا بالجهد الكبير لـ"إقامة دبي" وذهابها بعيدا في توفير خدمات هي الأفضل من نوعها عالميا في سرعة إنجاز إجراءات المسافرين.

وقال: نبحث دائما عن فرص الابتكار التي يمكن أن تجعل الرحلة عبر مطارات دبي أكثر سلاسة وأكثر راحة لعملائنا، وتقليل أوقات الاصطفاف أمام المنافذ هو واحد من أفضل الطرق لتحقيق هذا الهدف في مطار دبي الذي يعتبر أكثر مطارات العالم حركة بالمسافرين الدوليين.

من جانبه، أكد العميد طلال الشنقيطي مساعد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لشؤون المنافذ الجوية، أن إنجاز وبدء تشغيل البوابات الذكية في المبنى1 بدلا من البوابات الإلكترونية، هو جزء من مشروع تطوير متكامل لصناعة المنافذ الجوية في مطارات دبي، بهدف مواكبة النمو القياسي بأعداد المسافرين وجعل سفرهم تجربة رائعة.

وقال: هناك دعم كامل وتوجيهات من قبل اللواء محمد المري مدير عام الإدارة، بضرورة الارتقاء الدائم بخدمات المنافذ في مطارات دبي، في ترجمة عملية لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، بضرورة إسعاد المسافرين وتوفير كافة التسهيلات والخدمات التي تجعل سفرهم عبر دبي تجربة طيبة ورائعة.

وأوضح أن إدارة المنافذ ليست بالعمل الهين فهناك معادلة صعبة يجب الحفاظ عليها، تتمثل في ضرورة المواءمة بين تسهيل الإجراءات وبين ضرورات التعزيز المستمر للإجراءات الأمنية. من هنا تكمن أهمية أنظمتنا الجديدة التي تراعي هذه المعادلة وفق أفضل الممارسات العالمية.

تطوير

وأشار إلى أن عمليات التطوير هذه تتم بالتنسيق والتعاون والدعم الكامل بين كل من إقامة دبي وهيئة الإمارات للهوية ومؤسسة مطارات دبي، حيث تم أخيرا تعميم استخدام الهوية على جميع البوابات في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم، بالنسبة للمسافرين القادمين والمغادرين.

وكشف عن أن عدد الذين استخدموا بطاقة الهوية أثناء سفرهم خلال 2017 على جميع البوابات (الذكية والإلكترونية) وصل إلى 1.69 مليون مسافر في الدخول 2.25 مليون مسافر بالخروج، مقارنة مع 179.19 ألفا بالخروج و376.66 ألفا بالدخول في 2016. أما فيما يتعلق بإحصاء استخدام البوابات بشكل عام في 2017، فقد بلغ عدد المستخدمين 5.5 ملايين مسافر.

ومن جانبه شدّد ثاني الزفين، مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة "إماراتك" لتكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية وصناعة البرمجيات وحلول منافذ الدخول والخروج بالمنطقة العربية، أهمية الجهود التي تبذلها الشركة في سبيل التوصل لأفضل الحلول التكنولوجية التي تصب أولاً وأخيراً في مصلحة المسافرين من وإلى مطارات دبي، مشيداً بمستوى الدعم والحرفية والتنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ومطارات دبي الذي دائماً ما ينتج عنه إنجازات ذكية غير مسبوقة في العالم.

وقال: تأتي البوابات الذكية في مطارات دبي ثمرة البحوث المتواصلة لفريق عمل الشركة بهدف الحفاظ على موقع الصدارة في مجال التكنولوجيا الذكية والمتطورة بما ينسجم مع التوجه الريادي والحضاري لإمارة دبي.

وأضاف: تفتخر "إماراتك" بحصولها على براءتي اختراع أولهما جهاز عين وثانيهما بوابة ذات بابين تعمل بهيئة الباب الواحد. نجحنا في ترسيخ تطور نوعي لخدمات المسافرين عبر دبي ونعدهم بتحقيق المزيد من في المستقبل لناحية توفير خدمات ذكية إضافية ذات جودة عالية.

ويمكن للمواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي- إضافة إلى مواطني أكثر من 56 دولة المؤهلين للحصول على تأشيرة الدخول في المطار - استخدام البوابات الذكية بواسطة جواز السفر أو بطاقة الهوية الإلكترونية أو الباركود الذي يتم إنشاؤه عبر تطبيق الهاتف الذكي. كما يمكن لجميع المقيمين في الإمارات الذين تزيد أعمارهم على 15 عاما استخدام بطاقة الهوية الخاصة بهم أثناء سفرهم منذ إطلاق الخدمة الجديدة في 2017.

9 ثوان

تتيح البوابات الذكية الجديدة للمسافرين إنجاز إجراءات الدخول والخروج في فترة تتراوح بين 9 ـ 15 ثانية فقط، اعتمادا على نظام أمن بيومتري لقراءة بصمة العين والوجه هو الأسرع والأفضل من نوعه من الناحية الأمنية، لجهة تحديد هويات القادمين والمغادرين عبر مطارات دبي بكفاءة وسرعة عالية.