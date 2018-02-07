أربع خطوات مبسطة لتقديم الإقرارات الضريبية

حددت الهيئة الاتحادية للضرائب أربع خطوات إلكترونية أساسية لتقديم الإقرارات الضريبية من قبل قطاعات الأعمال بآلية مبسطة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للهيئة.

وأطلقت الهيئة حملة توعية شاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "إقرارك الضريبي في 4 خطوات" موجهة لقطاعات الأعمال المسجلة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة للتعريف بالنظام الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة من مطلع شهر فبراير لعام 2018 لبدء تلقي إقرارات قطاعات الأعمال عن الفترة الضريبية الأولى التي انتهت لبعض الأعمال بنهاية شهر يناير 2018 والتي يجب عليها تقديم هذه الإقرارات بحد أقصى في الثامن والعشرين من شهر فبراير 2018.

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب ان الإقرارات الضريبية يمكن تقديمها على مدار الساعة عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية بهدف تيسير عملية تقديم الإقرارات من قبل الخاضعين للضرائب بالإضافة لتوفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي لدى أفراد المجتمع.

وأكد أن الهيئة حرصت على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية لقطاعات الأعمال لتوفير بيئة مناسبة ومتطورة لتسجيل الأعمال وتقديم الإقرارات بأسهل وأبسط الطرق ..مشيرا الى ان نجاح النظام الضريبي هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون استراتيجي متواصل بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع بوجه عام ..ولفت إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تسعى بالتعاون مع الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات لقطاعات الأعمال الخاضعة للضريبة بهدف مساعدتهم على الالتزام الكامل بتقديم الإقرارات في المواعيد المحددة للفترات الضريبية.

وأوضحت الهيئة في حملتها 'إقرارك الضريبي في 4 خطوات' لقطاعات الأعمال أن تقديم الإقرارات للمسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة يتم بشكل دوري شهري أو ربع سنوي وفقاً لما تحدده الهيئة لكل مسجل ويمكن معرفة الفترات الضريبية من خلال موقع الهيئة للتأكد مما إذا كان المسجل في النظام الضريبي ضمن الفئة المطالبة بتقديم إقراراتها الضريبية في الفترة الضريبية الأولى ويجب تقديم إقراراتها بحدٍ اقصى في الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أن دفع الضريبة المستحقة على الأعمال متاح من خلال منصة الدرهم الإلكتروني في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة ..لافتة الى ضرورة تأكد المسجلين بنظام ضريبة القيمة المضافة من تجهيز كافة متطلبات الإقرار الضريبي قبل البدء في خطوات تقديم الإقرار إلكترونياً.

وذكرت الهيئة أن الخطوة الأولى لتقديم الإقرار الضريبي تتم بالدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب واختيار تبويب "ضريبة القيمة المضافة" للوصول إلى الإقرار الخاص بالمسجّل فيما تتمثل الخطوة الثانية في تعبئة بيانات نموذج الإقرار والتي تشمل المبيعات والمخرجات الأخرى بإدخال المبالغ غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ومبلغ ضريبة القيمة المضافة واحتساب الضريبة المستحقة الدفع للفترة الضريبية المعنيّة .

وأشارت إلى أن الخطوة الثالثة تتمثل في تقديم الإقرار بعد مراجعته بعناية فيتم ضغط "تقديم" .. أما الخطوة الرابعة والأخيرة فتتمثل في دفع الضريبة المستحقة للهيئة أو يتم طلب استرداد الضريبة في حال رغب المسجّل بذلك من خلال تبويب "مدفوعاتي" مع الحرص التام على الالتزام بمواعيد سداد الدفعات.

