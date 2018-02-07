ورد هذا التساؤل لــ "البيان الاقتصادي" من أحد القراء ... هل سيكون هناك ضريبة على أساس هامش ربح؟

أفادت "الهيئة الاتحادية للضرائب"، بأنه لتجنب الازدواج الضريبي في الحالة التي يتم شراء سلع مستعملة من خلال شخص مسجل من شخص آخر غير مسجل لغرض إعادة البيع، يمكن للشخص المسجل لضريبة القيمة المضافة احتساب ضريبة القيمة المضافة على المبيعات من السلع المستعملة مع الإشارة إلى الفرق بين سعر شراء السلع وسعر بيعها (وهذا هو هامش الربح) .

وأضافت أن ضريبة القيمة المضافة الواجب احتسابها عن طريق الشخص المسجل تكون مشمولة في هامش الربح.

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