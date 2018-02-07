«ستارت إيه دي» والاتحاد للطيران تتعاونان لتطوير منظومة ريادة الأعمال

أعلنت "ستارت إيه دي"، منصة الابتكار وريادة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، توقيع مذكرة تفاهم مع "الاتحاد للطيران" بهدف تطوير منظومة ريادة الأعمال في الإمارات من خلال تبادل المعارف والخبرات وبرامج التدريب بين الجانبين.

وقع على الاتفاقية كل من راميش جاغاناثان، المدير الإداري لدى منصة "ستارت إيه دي"؛ وبيتر بومغارتنر، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران؛ وذلك خلال حفل توقيع خاص أقيم في مقر شركة الاتحاد للطيران بأبوظبي.

وستتيح منصة ستارت إيه دي بجامعة نيويورك أبوظبي الفرصة أمام الاتحاد للطيران للوصول إلى عدد من الشركات الناشئة رفيعة المستوى، والتي يندرج مجال عملها ضمن نطاق تركيز الاتحاد للطيران، وذلك من خلال برنامج إطلاق الشركات الناشئة، والذي يملك القدرة على تحديد الشركات المتميزة في مجال التكنولوجيا خلال مراحل نشأتها الأولى.

كما يساعدها على تطوير نماذج أعمال شاملة وقابلة للنمو والتكرار مع استثمار أمثل لرأس المال. وتشارك هذه الشركات الناشئة في فعالية "يوم المستثمر" التي تتيح بدورها الفرصة أمام المرشحين النهائيين لعرض مشاريعهم وأعمالهم أمام المستثمرين. ويمكن للشركات الناشئة المشاركة في البرنامج من خلال زيارة الرابط: vl.startad.ae.

مساع

وقال جاغاناثان: بينما تواصل أبوظبي والإمارات عموماً مساعيها الرامية إلى إحداث تحول جذري في المنطقة لتصبح قوة عالمية رائدة في مجال ريادة الأعمال، تلتزم منصة «ستارت إيه دي» بالمساهمة في تحقيق هذا الهدف من خلال دعم وتطوير إمكانات الابتكار الوطنية.

ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، ستعمل كل من منصة «ستارت إيه دي» وشركة الاتحاد للطيران على ترسيخ منظومة الابتكار في الإمارات، وتسريع وتيرة نمو الابتكار في قطاع الطيران العالمي.

وبموجب الشراكة، ستقدم شركة الاتحاد للطيران المعارف والخبرات في مجالات الطيران، والبيانات الضخمة، والخدمات اللوجستية.

ونقل البضائع إلى الشركات الناشئة التي تشارك في برامج منصة ستارت إيه دي والمتخصصة بمجالات الطيران والقطاعات الأخرى ذات الصلة. وسيعمل خبراء من شركة الاتحاد للطيران على تقديم التوجيه إلى فرق عمل الشركات الناشئة ضمن إطار برنامجي إطلاق الشركات الناشئة و"ما بعد العرض"، وبرنامج التوجيه المتقدم ستارت إيه دي أدفانس.

التزام

وقال بومغارتنر: تلتزم الاتحاد للطيران بشكل راسخ بتعزيز الابتكار، حيث يندرج ذلك في صميم فلسفتنا وهويتنا المؤسسية والتزاماتنا تجاه عملائنا. كما نلتزم بتعزيز الابتكار من خلال شراكاتنا مع مختلف الجهات في أبوظبي والدولة عموماً. وأضاف بومغارتنر: تشكل "ستارت إيه دي" المنصة الأمثل بالنسبة لنا للوصول إلى مصدر جديد من الإلهام والإمكانات المتميزة.

فضلاً عن التأكد من أن المشاريع التي يتم تنفيذها ستوفر بيئة ملائمة للابتكار والأفكار المبدعة التي تعود بالنفع على «الاتحاد للطيران» وأبوظبي وجميع الأطراف المعنية. كما تعد هذه المنصّة بمثابة محفّز يشجع الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها على التعاون مع الأطراف المعنية والمؤسسات بهدف تعزيز الابتكار الذي يشكل عنصراً أساسياً في تعزيز حضور أبوظبي بوصفها إحدى الوجهات المتميزة.

علاوة على ذلك، ستسهم اتفاقية الشراكة في تطوير منظومة ريادة الأعمال المحلية من خلال تعزيز فرص الوصول المشترك إلى مبادرات التدريب بين الجانبين. وتوفر منصة "ستارت إيه دي" فرص الوصول إلى برامج تنمية مهارات ريادة الأعمال والاستفادة من الموجهين والخبراء من شركة الاتحاد للطيران.

تواصل

كما ستتاح الفرصة أمام الشركات الناشئة التي تتماشى مجالات عملها مع نطاق تركيز شركات الخطوط الجوية للتواصل من خلال شبكة الاتحاد للطيران الواسعة من الخبراء والشركات والمؤسسات، بينما ستتلقى مبادرات الابتكار وريادة الأعمال التابعة لشركة الاتحاد للطيران المشورة المتعلقة بالتصميم والعمليات التنظيمية من قبل خبراء الشركات الناشئة بمنصة ستارت إيه دي.

فرص

من المتوقع أن تسهم الشراكة الجديدة في زيادة فرص الشركات الناشئة التي يتم تحديدها كمشاريع واعدة لتطويرها وتحويلها إلى شركات قائمة على التكنولوجيا تمتاز بالشمولية، ويمكنها إحداث أثر إيجابي في مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن إثراء بيئة الشركات الناشئة على المستوى المحلي مع التركيز على تنظيم الفعاليات والجلسات النقاشية والمؤتمرات الخاصة بريادة الأعمال.