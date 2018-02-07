فريق مؤشر الخدمات الذكية يبحث المبادرات المبتكرة

عقد الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية في حكومة الإمارات الذكية اجتماعه الأول لعام 2018 في جامعة خليفة في أبوظبي، وذلك بالتزامن مع إقامة "هاكاثون الإمارات" الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن إطلاق فرق العمل التنفيذية لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.

واستعرض الفريق أبرز الإنجازات والمبادرات المبتكرة في المؤشر الوطني للخدمات الذكية الرامية إلى تحقيق تطلعات وطموحات القيادة فيما يخص تعزيز ريادة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية في مجال الحكومة والخدمات الذكية، وتحقيق رفاهية وسعادة المواطنين والوصول إلى المركز الأول عالمياً بحلول العام 2021.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: يجسد الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية جهود التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية محلياً واتحادياً، والرامية إلى تعزيز نضج وتطور هذه الخدمات بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في هذا المجال.

ونؤكد أن تحقيق المستهدف الوطني لهذا المؤشر يتطلب تقديم حلول وآليات مبتكرة، وإطلاق مبادرات لمعالجة التحديات التي تحول دون توفير البيانات وفق أعلى معايير الدقة والشمولية".

إشادة

وقال سالم الحوسني، نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لقطاع الحكومة الذكية بالإنابة، رئيس الفريق التنفيذي: نشيد بحجم الإنجاز الذي حققه الفريق على صعيد الارتقاء بمؤشر الخدمات الذكية، ونؤكد مواصلة العمل والاستفادة من هذا الزخم من خلال إقامة ملتقيات ومنتديات لتبادل الأفكار والخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال.

وفي ما يخص خطة العمل للعام المقبل، فإنها تتضمن توفير إحصاءات دورية لقياس مستوى التقدم في المؤشر الوطني بدقة وشمولية وإجراء المقارنات للوقوف على حجم العمل المنجز.

ويضم الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية ممثلين عن 11 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وتتمثل أولوياته في توفير بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة والعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة على المستوى العالمي، حيث يشكل تقرير الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية المرجع بهذا الخصوص. ويعمل الفريق وفق أهم الاتجاهات العالمية في استطلاع الحكومة الإلكترونية.

وهي سد الفجوة الرقمية، والبيانات المفتوحة، وتعزيز الاستخدام، والخدمات متعددة القنوات، والحكومة المترابطة، والمشاركة الإلكترونية. وبناء على هذه الاتجاهات، وضع الفريق خارطة الجهات المساهمة وذات العلاقة وارتباطها بتحقيق متطلبات المؤشر الوطني بهدف تعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات عالمياً، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوير مبادرات وآليات مبتكرة لتنفيذ المهام بكفاءة عالية.

جولة

وعلى هامش الاجتماع قام أعضاء الفريق بجولة في أرجاء هاكاثون الإمارات الذي انطلق من جامعة خليفة في أبوظبي تحت شعار "بيانات من أجل السعادة". واطلع المشاركون في الاجتماع على جهود عشرات الشبان والشابات في عملهم على تحليل البيانات الحكومية لاستخراج الحلول والأفكار التي تساعد على تحقيق السعادة للمجتمع.

كما اطلعوا على العلاقة الوثيقة بين أهداف الهاكاثون وتحقيق مستهدفات المؤشر الوطني للخدمات الذكية باعتبار أن البيانات تمثل عنصراً حاسماً في تطوير الخدمات في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة. كما اطلع الأعضاء على أهم المرافق في جامعة خليفة.

مراجعة

تم خلال الاجتماع مراجعة حجم الإنجاز الذي تحقق وفقاً لمستويات ثلاثة هي مستوى الفريق الفرعي، ومستوى الجهد الاتحادي والمساهمة، ومستوى المبادرة والنشاط في كل فريق. وأشاد الحضور بالمنصة الذكية التي تم تطويرها لمتابعة مستويات الأداء المختلفة وإصدار التقارير الفورية بنظام الديرة، والذي يتميز باعتماد أعلى المعايير العالمية في الثقة والاستخدامية.