60 شركة ناشئة من 12 دولة في قمة الحد البحري برأس الخيمة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، تستضيف إمارة رأس الخيمة قمة عالمية للشركات الناشئة في الإمارات من الغد ولغاية 12 فبراير الجاري، وتضم ممثلين عن الهيئات الحكومية والوزراء من أرمينيا. ويجري تنظيم القمة بشكل مشترك من قبل مؤسسة ستارت آب أرمينيا وحاضنة ومسرعة أعمال رأس الخيمة.

دعم المنظومة

وأشار الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية أن تنظيم أول قمة عالمية للشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة، رعاه الله، يأتي تماشياً مع التزامها بدعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الإمارات.

وفي إطار التعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية الخيمة وحاضنة ومسرعة أعمال رأس الخيمة، ومن خلال التنسيق المباشر مع مؤسسة الشركات الناشئة الأرمينية. وأشار إلى أن القمة تهدف إلى تزويد رواد الأعمال بفرصة لإظهار حلول مبتكرة للأعمال.

وتوفير فرصة التواصل مع صناع القرار ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك التنافس لفرصة الفوز بتمويل، وستجمع رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والشركات الاستثمارية والمستثمرين المالكين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 500 مشارك.

ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى أكثر من 1500 شخص من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وممثلي وسائل الإعلام والوكالات الحكومية وشبه الحكومية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة، وروسيا، وغيرها. وأوضح رامي جلاّد، المدير التنفيذي لمجموعة راكز وهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة:

من الجميل أن نشهد الشركات الناشئة تتجمع تحت سقف واحد، متحمسة لتقديم الأفكار التجارية الملهمة فهذه هي الطاقة التي نريدها داخل وخارج راكز، ونحن سعداء بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة الرائدة - قمة الحد البحري للشركات الناشئة التي تتزامن مع شهر الإمارات للابتكار.

وأكد الدكتور هشام الصفدي، الرئيس التنفيذي لحاضنة ومسرعة أعمال راك التي تم افتتاحها في أغسطس من العام الفائت، أن قمة الحد البحري للشركات الناشئة التي تقام لأول مرة في إمارة رأس الخيمة هي ملتقى عالمي يجمع الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين والخبراء والمستثمرين في الابتكار والتكنولوجيا لتبادل الخبرات والآراء وأفضل الممارسات، من أجل دعم اقتصاد معرفي تكنولوجي إبداعي متنوع، بمشاركة أكثر من 60 شركة رقمية ناشئة ومبتكراً ومبدعاً من الوطن العربي وآسيا وأوروبا.