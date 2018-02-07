«ويرلبول»: 5% نمو سوق الأجهزة المنزلية في الإمارات 2018

أكّد محمد اليسير، المدير العام الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «ويرلبول»، تفاؤله بأداء سوق الأجهزة المنزلية في الإمارات خلال 2018، متوقعاً نمو السوق بنسبة تصل إلى 5% خلال الإثني عشر شهراً المقبلة، وذلك لعدة أسباب أهمها استمرار إنجاز وتسليم العديد من المشاريع العمرانية بدبي هذا العام.

والمرتبطة بإكسبو 2020، علاوة على استقرار الإنفاق الحكومي وعودة أسعار النفط للارتفاع عند مستويات 70 دولاراً للبرميل، لافتاً إلى أن عدد الأجهزة المنزلية في المشروع الواحد يتراوح من 6 إلى 7 آلاف وحدة.

ولفت على هامش مؤتمر صحافي في دبي، أمس، للإعلان عن الخطة الاستراتيجية للشركة في الإمارات، إلى أن الشركات ومراكز بيع الأجهزة تمكنت من امتصاص تأثير ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة المنزلية، وذلك من خلال عروض التخفيض والحسومات التي يتجاوز الكثير منها نسبة الضريبة، مشيراً إلى أن معدل تغيير الأجهزة المنزلية في الدولة يتراوح من 5 إلى 6 سنوات تقريباً.

وأشار اليسير إلى أن الشركة تخطط لإطلاق معرض لعلامات الأجهزة المنزلية التي تملكها «ويرلبول»، في دبي لعرض منتجات «ويرلبول» الجديدة التي ستدخل أسواق الدولة، وتمكين المستهلكين من التعرف عن قرب إلى المزايا التي تتمتع بها تلك الأجهزة وخصوصاً أربعة علامات رئيسية هي «كيتشن إيد»، و«ويرلبول»، و«أريستون» و«إنديست»، وتجربتها.

لافتاً إلى أن المعرض سيضم كذلك العديد من الأجهزة المنزلية الذكية المتصلة بالإنترنت، والتي تعزّز استفادة المستهلك من المزايا المتوافرة في المنتج. وذكر اليسير أن 90% من منتجات الشركة التي تضم 14 علامة تجارية تلبي متطلبات كافة شرائح المجتمع، يتم تصنيعها في مصانع أوروبية حصراً في إيطاليا وبولونيا وتركيا، والتشيك.

قالت إستر غاليندو، رئيس «ويرلبول» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط ونائب الرئيس التنفيذي لـ«ويرلبول»، إن مبيعات الشركة الأميركية لتصنيع الأجهزة المنزلية بلغت العام الماضي 4.9 مليارات دولار (18 مليار درهم) عبر أسواق المنطقة، أو 25% من إجمالي مبيعات الشركة في العالم.

وأن الشركة تهدف إلى توسيع نطاق انتشار علاماتها التجارية في الإمارات لدعم أسواق المنطقة التي توفر فرصاً قيمة وواعدة لشركة «ويرلبول» وخصوصاً في دول أفريقيا جنوب الصحراء، مشيرة إلى أن الشركة تمكنت العام الماضي من بيع 23 مليون جهاز في أسواق المنطقة التي تضم 140 دولة، من أصل 72 مليون جهاز في 170 دولة حول العالم.

الأجهزة المتصلة

وأضافت: «هنالك نمو في مدى تكيف المستهلكين مع الأجهزة المنزلية الذكية في المنطقة والإمارات، خصوصاً أن المنطقة تزخر بنسبة كبيرة من فئة الشباب (65% تحت سن 35 عاماً) وهي الأكبر من حيث عدد أفراد الأسرة. ونتوقع أن تصبح تلك الأجهزة الذكية في متناول الجميع خلال السنوات الثلاث المقبلة».

وأضاف: نهدف إلى أن يصل عدد الأجهزة المنزلية من «ويرلبول» التي تتوافق مع خصائص ساعة «أبل ووتش» إلى أكثر من 20 جهازاً متصلاً في 2018، وذلك من خلال تطبيق لتقديم ميزات تحكم في منتجات الأفران والغسالات وحتى مجفف الملابس التي تنتجها الشركة.