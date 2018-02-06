«أدنوك» توقع اتفاقية جديدة لبيع الغاز مع «دبي للتجهيزات»

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس اتفاقية لبيع الغاز مع هيئة دبي للتجهيزات «دوسب»، تقوم أدنوك بموجبها بتزويد الهيئة بالغاز الطبيعي مدة 15 عاماً للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة في دبي.

وقع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، المدير العام لهيئة دبي للتجهيزات؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وذلك في مبنى المقر الرئيس لأدنوك.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: تشرفت في مثل هذا الشهر قبل 20 عاماً وبتوجيهات كريمة في ذلك الوقت من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوقيع اتفاقية مع أدنوك لتوريد الغاز والتي قامت الشركة إثرها ببناء خط أنابيب الطويلة - جبل علي وبدأت توريد الغاز إلى دبي في عام 2001.

وأضاف سموه: يطيب لي أن أوقع مرة أخرى نيابة عن «دوسب» على اتفاقية استمرارية العقد. ونحن واثقون بأن هذه الاتفاقية ستُسهم، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة بين أبوظبي ودبي، في توطيد الأسس المتينة التي يقوم عليها تعاوننا والتي بدأت منذ عام 1998 وترسخَت على مر السنين، لتوسيع وتعزيز علاقاتنا في مجال الطاقة في المستقبل.

التزام

من جانبه قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: تماشياً مع توجيهات القيادة، يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية مع هيئة دبي للتجهيزات لتؤكد التزام أدنوك الراسخ بتلبية الاحتياجات المتنامية للطاقة في الإمارات.

ولضمان تحقيق ذلك، تعمل الشركة على استغلال موارد الغاز الطبيعي بما يحقق مصالح الدولة من خلال التعاون الوثيق مع العملاء والشركاء والقيام باستثمارات ذكية في تطوير مشاريع الغاز الجديدة بهدف تعزيز القدرات وتحقيق أهداف أدنوك الاستراتيجية المتمثلة في ضمان إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز تلبي الطلب المحلي.

وتماشياً مع استراتيجية 2030 للنمو الذكي، تركز أدنوك أيضاً على ضمان إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز لمواكبة نمو الطلب المحلي. ولتحقيق هذا الهدف تعتزم الشركة الوصول إلى المكامن غير المطورة واستغلال الأغطية الغازية والتوسع في إنتاج الغاز الحامض. كما بدأت أدنوك برنامجاً للحفر التنقيبي لاستكشاف وتقييم كميات الغاز في المكامن محدودة النفاذية.

عقدان

وكانت "أدنوك" قد أعلنت الشهر الماضي عن ترسية عقدي خدمات التصميم الهندسي الأولي لمشروعها الضخم لإنتاج الغاز الحامض من حقول "الحيل" و"غشة" و"دلما" البحرية. ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، أي ما يكفي لتوفير الكهرباء لأكثر من مليوني منزل في الدولة.

مركز بانوراما

وعقب مراسم التوقيع زار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يرافقه الدكتور سلطان أحمد الجابر مركز بانوراما للذكاء الاصطناعي والذي يشكل جزءاً رئيساً من عملية التحول الرقمي التي تشهدها أدنوك، بما يسهم في تعزيز الربحية في قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وزيادة القيمة في مجال البتروكيماويات، والمحافظة على إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز.

بيانات

يتيح مركز بانوراما جمع بيانات عن كافة عمليات أدنوك في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات، إلى جانب شبكة نقل وتوزيع منتجات أدنوك في كافة أنحاء العالم.

ويستخدم المركز أحدث التقنيات في رصد ومقارنة معدلات الأداء في العمليات التشغيلية بصورة مستمرة وتحليل البيانات الضخمة باستخدام نماذج التحليل الذكية ما يوفر وسيلة فعالة تقدم معلومات دقيقة وفورية عن عمليات أدنوك تسهم في الارتقاء بالأداء وتعزيز القيمة.