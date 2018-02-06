«اتصالات» تطلق خدمة دفع مبتكرة للشركات الصغيرة وقطاع التجزئة

أعلنت «اتصالات» أمس، عن إطلاق خدمة «موبايل كاشير» للشركات الصغيرة المتوسطة في الإمارات والتي ستّوفر حل دفع مبتكراً للشركات لتمكين عملائها من إجراء عمليات الشراء من خلال بطاقات الدفع بكفاءة عالية عبر نقطة بيع رقمية، كما تستفيد الشركات في الوقت ذاته من باقات الموبايل للشركات في أي مكان في الدولة.

وسيعمل التطبيق على تحويل الأجهزة الذكية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية إلى محطات نقاط بيع، تستطيع قراءة بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان وبطاقات الدفع المسبق في بيئة آمنة وسهلة الاستخدام.

وقامت اتصالات بتحديث خدمة «Mobile Cashier» بهدف تلبية احتياجات قطاع الأعمال المختلفة، وإثراء تجربة فريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتضمن عرض اتصالات الأخير على نقاط الدفع الذكي، وباقات للمكالمات والبيانات، إضافة إلى هاتف ذكي مجاني كل عام.

وكل ذلك من دون عمولات بنكية لأول مرة في دولة الإمارات. وقال عصام محمود، القائم بأعمال نائب الرئيس الأول للأعمال الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»:

تعتبر التكنولوجيا والابتكار المحركين الرئيسيين لعملية الدمج المالي، خصوصاً في ظل الانتشار المتسارع الذي يشهده العالم للهواتف الذكية، الأمر الذي حفزنا على اغتنام الفرصة لإيجاد حل مبتكر يربط المدفوعات المالية مع الهواتف المتحركة وفق آلية سهلة وآمنة.

ونتطلع إلى مواصلة الابتكار في الحلول المالية وتوفير منصات دفع ذكية وآمنة بأسعار معقولة لعملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكين قطاع الأعمال من الاستفادة من الخدمات الذكية وتعزيز مكانتهم في العالم الرقمي.

وتمتاز خدمة «Mobile Cashier» بسهولة الاستخدام، حيث سيتمّكن المستخدم من تحميل التطبيق على هاتفه الذكي، ومن ثم توصيل الهاتف بقارئ بطاقات ليقوم بمهمة قبول الدفعات من خلال بطاقات الدفع المختلفة، كما تتوفر هذه الخدمة من خلال الباقة العادية تبدأ من 119 درهماً شهرياً، وتشتمل على قارئ البطاقات وطابعة محمولة مزودة بضمان مدى الحياة.

كما يمكن للعملاء اختيار إحدى الباقات الشهرية الأساسية من دون أي عمولات بنكية، والتي تضم دقــــائق مرنة للاستخدام المحلي والدولي، وبيانات الإنترنت، بالإضافة إلى هاتف ذكي مجاني كل عام، حيث يبدأ سعر الباقة الرئيسية من 199 درهماً شهرياً، وتمت الموافقة على الخدمة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، بعد اتساقها مع جمــــيع معايير الدفع الآمن.