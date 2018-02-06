مناولة 1.1 مليون مركبة في ميناء جبل علي 2017

تستعرض موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات قدراتها أمام كبرى شركات الشحن واللوجستيات خلال مشاركتها في معرض «بريك بالك الشرق الأوسط» الذي يقام في أبوظبي اليوم، تحت رعاية معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

ويولي ميناء جبل علي أهمية كبيرة لمناولة البضائع السائبة ويستعد لتلبية الطلب المتوقع في ضوء المشاريع التي يجري تنفيذها استعداداً لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020.

حيث قامت موانئ دبي العالمية العام الماضي بزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء من خلال إضافة طاقة جديدة بلغت 1.5 مليون حاوية نمطية إلى المحطة 3 في ميناء جبل علي، ويعد ميناء جبل علي المحور الرئيسي في المنطقة لمناولة بضائع الدحرجة بفعل قربه من أكبر الأسواق الناشئة في العالم، حيث استطاع الميناء مناولة ما يقرب من 1.1 مليون مركبة في 2017.

وقال محمد المعلم المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات:

يعد ميناء جبل علي، المرفق الرئيسي التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية، مساهماً رئيسياً في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتنويع الاقتصاد استعداداً لمرحلة الإمارات ما بعد النفط.

كما أن موقعه على مسافة قريبة من موقع «إكسبو 2020 دبي»، يعظم دوره في إنجاح الحدث المهم من خلال المشاركة في مسيرة التحضير والاستعداد لإقامته، ومع اقتراب موعد المعرض من المتوقع أن يشهد الطلب على البضائع السائبة والمشاريع الخاصة نمواً حــاداً خلال العامين المقبلين.

وتأتي التوسعات التي حققناها في طاقة الميناء الاستيعابية العام الماضي لتؤكد التزامنا بدعم الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بصفتنا الشريك التجاري العالمي الأول لإكسبو 2020 دبي.

وأضاف المعلم: تعتبر مناولة البضائع السائية مكوناً رئيسياً في عمل ميناء جبل علي ونمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات في هذا المجال، ولدينا نظام متكامل يتضمن مرافق مصممة خصيصاً لتلبية الطلب المتزايد على شحنات البضائع السائبة السائلة والجافة، وبضائع الدحرجة وغيرها. وفي إطار سعينا للاحتفاظ بموقع الريادة في السوق.

فإننا نعمل على تسهيل العمليات اللوجستية للشركات بما يمكنها من إعادة التصدير إلى أسواقها المستهدفة، ويعد معرض «بريك بالك الشرق الأوسط» منصة مثالية لتسليط الضوء على أهمية المرفق كشريان محوري في حركة التجارة العالمية.

وأكد المعلم أن ميناء جبل علي ناول ما يقرب من 550 مليون طن متري من البضائع السائبة بما فيها البضائع السائبة الجافة، وبضائع الدحرجة منذ تأسيسه.

وتشارك موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، بوفد رفيع في معرض «بريك بالك الشرق الأوسط» يضم عبد الله بن دميثان المدير التنفيذي للشؤون التجارية، الذي يلقي كلمة رئيسية تتناول أهمية صناعة البضائع السائبة والتي تشكل فرصاً استثمارية مهمة في المنطقة بشكل عام.

طلب متزايد

تم تجهيز ميناء جبل علي للتعامل مع الطلب المتزايد على الشحن الثقيل من خلال حلول مبتكرة (بما في ذلك مساحات للتخزين والتجميع) لكافة أنواع الشحنات بغض النظر عن حجمها أو وزنها. ويضم الميناء 27 مرسى للبضائع العامة تستوعب 13 سفينة وتمتد على مساحة التخزين على 1.4 مليون متر مربع بما في ذلك مساحة مغطاة تبلغ 70 ألف متر مربع.

ويلعب جسر جافزا، الذي افتتح أخيراً ويربط منطقتي جافزا شمالاً وجنوباً، دوراً حيوياً في تحقيق الكفاءة والفعالية لممر دبي اللوجستي الذي يعتبر منصة متعددة الوسائط تربط ميناء جبل وجافزا بمطار آل مكتوم الدولي.