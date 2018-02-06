88.2 مليون مسافر عبر مطار دبي في 2017

حافظ مطار دبي الدولي، للعام الرابع على التوالي، على مركزه كأول مطار في العالم، من حيث إجمالي أعداد المسافرين الدوليين، مع ارتفاع عدد المسافرين الذين استخدموا المطار في 2017، إلى 88.2 مليون مسافر، وذلك وفقاً لتقرير الحركة السنوي، الذي أصدرته أمس مؤسسة مطارات دبي.

وزاد عدد المسافرين عبر المطار، إلى 88.24 مليوناً العام الماضي، بنمو نسبته 5.5 %، مقارنة مع 83.65 مليون مسافر في 2016. وسجل المطار خلال عام 2017، معدلات نمو قياسية، خلال أشهر يناير ويوليو وأغسطس.

حيث تجاوز عدد المسافرين خلال كل شهر من هذه الأشهر، 8 ملايين مسافر، للمرة الأولى في تاريخ المطار، في حين بلغ متوسط أعداد المسافرين في الأشهر المتبقية من السنة، أكثر من 7 ملايين مسافر. واستقبل المطار في ديسمبر الماضي، 7.85 ملايين مسافر، بارتفاع نسبته 1.9 ٪، مقارنة مع 7.7 ملايين في ديسمبر 2016.

كما استقبل المطار، العام الفائت، 6 شركات طيران جديدة، تسيّر رحلات منتظمة، بما فيها خطوط السلام، وبدر للطيران، وإير مولدوفا، في حين أضافت طيران الإمارات وفلاي دبي، 3 ــ 10 وجهات جديدة للمسافرين على الترتيب، ورفعت وتيرة الرحلات والسعات المتوفرة على 12 و22 مساراً على الترتيب.

الهند أكبر الأسواق

وواصلت الهند تربعها على قائمة أكبر الأسواق بالنسبة للمطار، مع ارتفاع إجمالي عدد المسافرين بينها ودبي إلى 12.06 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 5.4 %، مقارنة بـ 2016، الذي بلغ خلاله عدد المسافرين 11.44 مليوناً. وجاءت المملكة المتحدة ثانية بـ 6.46 ملايين مسافر، بزيادة 6.7 %، وحلت السعودية ثالثة بـ 6.36 ملايين مسافر، بزيادة 4.6 % عن العام السابق.

أكبر نسب النمو

وتضمنت الأسواق التي أظهرت أكبر نسب للنمو خلال 2017، روسيا، التي حققت ارتفاعاً بنسبة 28 % في عدد المسافرين، الذي وصل إلى 1.33 مليون مسافر، والصين، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 19.4 %، وسجلت 2.2 مليون مسافر. ويأتي الارتفاع نتيجة منح الإمارات في ديسمبر، تسهيلات لرعايا الدولتين، تخولهم الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المطار.

أما تايلاند، التي تعززت الحركة منها وإليها، من خلال إطلاق خدمتين يوميتين من قبل طيران الإمارات، باستخدام طائرات من طراز إيه 380، لزيادة السعة المقعدية، ومن فلاي دبي، فقد سجلت نمواً قوياً بنسبة 15.2 ٪، حيث وصل عدد المسافرين في 2017، إلى 2.44 مليون مسافر.

لندن تتصدر المدن

وحافظت لندن على المركز الأول بين المدن بإجمالي 4.01 ملايين مسافر، تلتها مومباي بإجمالي 2.47 مليون مسافر، تلتها جدة بـ 2.11 مليون مسافر. أما أهم الأسواق لجهة نسب النمو في 2017، فكانت أميركا الجنوبية (36.1 %)، وأوروبا الشرقية (25.3 %)، وآسيا (17.9 %)، نتيجة قيام طيران الإمارات وفلاي دبي وناقلات أخرى، بتوسيع شبكات رحلاتها إلى هذه الأسواق.

وحقق معدل المسافرين على الرحلة الواحدة، نمواً بنسبة 6.9 %، ليصل إلى 223 مسافراً، مقارنة مع 209 مسافرين للرحلة في 2016، ومرد ذلك بشكل رئيس، لمكانة مطار دبي الدولي، كأضخم مركز للطيران في العالم، بالنسبة للطائرات عريضة البدن، لا سيما إيرباص إيه 380.

حركة الطائرات

ووصل العدد الإجمالي لحركات الطيران خلال 2017، إلى 409,49 آلاف حركة، بانخفاض نسبته 2.4 ٪، مقارنة مع 2016، الذي شهد تسجيل 419,65 ألف حركة، وبلغ عدد الحركات في ديسمبر 35,13 ألف حركة، بانخفاض نسبته 2.6 %، مقارنة بالشهر نفسه من 2016، الذي تم فيه تسجيل 36,06 ألف رحلة.

عام ناجح للغاية

وقال جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي: كان 2017 عاماً ناجحاً للغاية، بالنسبة لمطار دبي الدولي، حيث لم نحقق نمواً قوياً في الحركة لتعزيز مكانتنا، بوصفنا المطار الأول في العالم لجهة المسافرين الدوليين وحسب، بل تمكنا أيضاً من إسعاد عملائنا، من خلال توفير خيارات متعددة من الخدمات الجديدة والمثيرة، والمنتجات المبتكرة.

وأضاف: جعلنا رحلات المسافرين خلال مباني المطار، أكثر سلاسة، من خلال تقليص أوقات الانتظار، عبر نشر تكنولوجيا متطورة للغاية لتتبع وإدارة أماكن انتظار المسافرين، علاوة على تمكين استخدام بطاقة هوية الإمارات عند البوابات الذكية، بالنسبة للمقيمين في الإمارات. وشهد 2017 أيضاً، إطلاق أسرع شبكة واو-فاي مجانية على مستوى مطارات العالم.

وأتبعنا ذلك بعرض مجاني للأفلام لمسافرينا، من خلال شراكتنا مع أيسيفليكس. أما على صعيد معرض دبي للطيران، فقد حقق هو الآخر نجاحاً هائلاً، مع طلبيات قياسية، وصلت إلى 113 مليار دولار، وحفل عشاء خاص مع أداء جينيفر لوبيز.

وقال الحاي: ينصب تركيزنا في 2018، مع توقعنا بوصول حركة المسافرين إلى 90.3 مليون مسافر، على برنامج «دي إكس بي بلاس»، الذي يهدف إلى توسيع القدرة الاستيعابية السنوية للمطار إلى 118 مليون مسافر، من خلال تحسينات على العمليات، واستخدام أرقى التقنيات والحلول الذكية.

الشحن

شهد مطار دبي، بعض التذبذب خلال 2017، بالنسبة لحجم مناولة الشحن، ولكن بفضل النمو الجيد الذي تحقق في مارس (8.4 %)، وأغسطس (11.8 ٪)، وسبتمبر (5.8 ٪)، ارتفع إجمالي حجم الشحن في 2017، إلى 2,65 مليون طن، ما يمثل زيادة بنسبة 2.4 ٪، مقارنة مع 2016، الذي تم فيه تسجيل 2,59 مليون طن.

وتعامل المطار في ديسمبر الفائت، مع 229,01 ألف طن من البضائع، مقارنة مع 230,12 ألف طن في الشهر ذاته من 2016، بتراجع طفيف بنسبة 0.5 ٪.