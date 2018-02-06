«أدنوك» تتلقى عروض تركيبات حقل دلما

تلقت شركة أدنوك أوفشور التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عروضاً تجارية من شركات محلية وأجنبية من أجل تركيبات في حقل دلما للغاز، وفق ما ذكرته مجلة «ميد».

وشملت الشركات التي تقدمت بعروضها شركة أبوظبي للإنشاءات البترولية الوطنية، وفالنتاين ماريتايم المحدودة المحلية، ومكدر موت الأميركية، وبتروفاك البريطانية، وتكنيب الفرنسية، ولارسين آند توبر الهندية.

وقد تأهلت جميع الشركات المتنافسة على المشروع للتقدم بعروضها، بينما لم تتقدم شركة سايبيم الإيطالية بعروض رغم تأهلها. وتوقعت مجلة «ميد» ترسية العقد خلال الشهر الجاري، على أن ينتهي العمل في المشروع عام 2020 بكلفة تقديرية تبلغ 150 مليون دولار. وقامت أدنوك بتطوير حقل دلما إلى جانب حقلي هيل وغشا البحريين للغاز الكبريتي، من أجل تحقيق هدف رؤية 2030 لاستدامة إنتاج الغاز لدفع عجلة اقتصاد الإمارات.