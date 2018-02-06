رحلة «إفرت» للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط تختتم 9 أيام من الإثارة والنجاح

اختتمت رحلة «إفرت» للسيارات الكهربائية 2018 في الشرق الأوسط بنجاح 9 أيام من الإثارة، في رحلة امتدت على طول 2000 كم بين الإمارات وعمان، ومروراً بسبع إمارات بعد النجاح بإنشاء 20 محطة شحن دائمة للسيارات الكهربائية على طول طريق الرحلة.

واستقبلت مدينة دبي المستدامة حفلاً خاصاً بمناسبة اختتام الرحلة بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى مئات العائلات وكبار الشخصيات في الإمارات، وانضم إلى حفل الاختتام كل من أسطورة سباق السيارات الأميركي دوغ هِربِرت، والسائقة ألِكس هيرشي الملقبة بشقراء السيارات السريعة، وبن بولن، المدير الإداري لمنظمة غلوبال «إفرت» العالمية.

وأتاح المهرجان والحفل الخاص بوسائل التنقل الكهربائي في مدينة دبي المستدامة، منصة مثالية لاختتام أطول رحلة في الشرق الأوسط دون استخدام قطرة واحدة من البنزين، وفرصة لاكتشاف المزيد من المعلومات عن السيارات الكهربائية والتقنيات الصديقة للبيئة وأساليب الحياة المستدامة.

وشملت الرحلة عدة مراحل بدأت من القيادة في صحراء أبوظبي وصولاً إلى مدينة زايد، ثم الانطلاق إلى صُحار في عُمان، ومن ثم الاتجاه إلى مدينة مسقط. بعدها دخل المشاركون في الرحلة ضمن حلقات نقاش ضمت نخبة من خبراء الطاقة المستدامة ومجموعة من الشركاء الاستراتيجيين المتخصصين في قطاع النقل والمدن الذكية.

بالإضافة إلى أهم المسؤولين الحكوميين في قطاع الصناعة والطاقة في عُمان، وذلك لمناقشة سبل تفعيل مستقبل التنقل المستدام ووضع تصور مشترك لتشريعات وآليات تطوير منظومة المركبات الذكية. وضمت النقاشات مجموعة نماء الاقتصادية، والتي ساهمت في دعم شركة «جرين باركينج - Green Parking» لإنشاء محطات الشحن الكهربائي الجديدة على طول طريق الرحلة.