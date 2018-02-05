في الحلقة الخامسة من البرنامج

كيف تبني علامة تجارية ناجحة؟ الإجابة غداً في "طور نفسك لايف"

المصدر:
  • بيان السطري
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بيث موقع البيان الإلكتروني غداً الحلقة الخامسة من برنامج #طورنفسكلايف مع خبير تنمية رواد الأعمال مصطفى الحموي The Passionpreneur للحديث عن جميع ما يتعلق بأساليب تنمية وتطوير الذات على المستويين الشخصي والعملي.
سيعرض البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي للصحيفة @AlBayanNews   الساعة الواحدة ظهراً وستتناول الحلقة موضوع كيفية بناء علامة تجارية شخصية إضافة إلى الحديث عن المهارات المرتبطة بتطوير الذات.
 ويغطي البرنامج جملة من الموضوعات منها مهارات الإلقاء والتقديم المتميز وآخر التطورات التقنية التي تفيد في إبقاء مشروعك في قمة النجاح وغيرها.

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