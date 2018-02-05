«اللاينس»:تنافسية الإمارات لن تتأثر بـ «القيمة المضافة»

أكدت «شبكة اللاينس» العالمية لمراكز الأعمال، أن دولة الإمارات تعد الأقل عالمياً وإقليمياً في تأثيرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاعات الأعمال، الأمر الذي يجعل الدولة تحتفظ بتنافسية بيئتها الاستثمارية في كافة القطاعات.

وأكدت الدراسة أن الإمارات ومقارنة بدول المنطقة تظل الأفضل في الثقة بالاستثمارات وتوافر الميزات النسبية التي تساهم في نمو الأعمال وخاصة ما يتعلق بالبنى التحتية والشفافية وعدم فرض ضرائب على الدخل، فضلاً عن التشريعات المحكمة المنظمة للاستثمار.

وكشفت دراسة حديثة أعدتها «شبكة اللاينس» عن أن الإمارات تتمتع بأقل نسبة عالمياً وإقليمياً في ضريبة «القيمة المضافة»، مقارنة بدول من بينها: بريطانيا وسويسرا وألمانيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وأستراليا، كما تعد الإمارات الأقل عربياً بين الدول التي تطبق ضريبة القيمة المضافة كذلك.

وأجرت الدراسة مقارنة بين الإمارات وعدة دول حول العالم كشفت من خلالها عن أن بريطانيا وفرنسا تطبقان ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% وألمانيا 19% والصين 17% والمكسيك 16% وجنوب أفريقيا 14% وأستراليا تفرض ضريبة شبيهة بالمضافة 10% وسويسرا 8%، ما يجعل الإمارات من الدول الأقل عالمياً في تطبيق الضرائب.

وأشارت الدراسة إلى أن أقل دولة في تطبيق القيمة المضافة هي تايوان 5% وسنغافورة بنسبة 7%، فيما جاءت المجر بنسبة 27% والدنمارك والسويد 25% وإيطاليا 22% وإسبانيا 21% وتركيا 18% ضمن الدول الأعلى في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتفرض دول أخرى ضريبة القيمة المضافة مثل روسيا بنسبة 18% والبرازيل بين 7 و18%، والهند 13,5% وإندونيسيا وكوريا الجنوبية 10% والسنغال 18% وسيرلانكا 12%، وعربياً ضربت الدراسة أمثلة على تطبيق الضريبة، حيث جاءت تونس الأعلى بنسبة 18% والجزائر بين 7 و17% ومصر 14% و لبنان 10%.

استثمارات تنموية

وثمنت الدراسة قرار مجلس الوزراء الأخير بتخصيص 70% من عوائد ضريبة القيمة المُضافة في الدولة للحكومات المحلية، الأمر الذي يعزز من قدرة الحكومات المحلية على ضخ مشاريع واستثمارات تنموية جديدة.

واستبعدت الدراسة حدوث أية تأثيرات سلبية جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خطط ومشاريع «إكسبو 2020»، مؤكدة أن هذه المشاريع قد فتحت مجالات استثمارية مستدامة للإمارات في جميع القطاعات الاستثمارية والخدمية.

وأشارت الدراسة إلى أن الميزانيات الاتحادية والمحلية التي تم الإعلان عنها للعام 2018 جميعها تؤكد أن الإنفاق الحكومي على التنمية يتزايد، الأمر الذي يشجع قطاعات الأعمال على مواصلة النمو بالتبعية، كما أن دولة الإمارات تقدم عدداً كبيراً من الحوافز المشجعة على نمو واستدامة الأعمال، مدعومة بالبنى التحتية المتطورة والخدمات والمناطق الحرة واللوجستيات ومتانة النظام المالي.

وأشارت الدراسة إلى أنه ومنذ تأسيس الإمارات قدمت الحكومة دعماً غير محدود لقطاعات الأعمال كافة، وهو ما وفر للمؤسسات والشركات فرصاً كبيرة للنمو والتوسع داخل وخارج الإمارات.

تفاؤل

وأعربت شركات «شبكة اللاينس» عن تفاؤلها تجاه سير الأعمال خلال 2018 اعتماداً على خبراتها المتراكمة في دول تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمالها في العديد من دول العالم.

وأوضحت دراسة «شبكة اللاينس» أن الإمارات لا تزال دولة الفرص إقليمياً، بالنظر إلى الرؤية متوسطة وبعيدة المدى فيما يتعلق بالتنمية وفتح مجالات استثمارية جديدة من بينها الاستثمارات في قطاعات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات الاستثمارية التقليدية.

وفي السياق، أفادت الدراسة بأن الأعمال المرتبطة بالقطاعات المعفية من الضريبة مثل القطاع الصحي والتعليمي تمثل كذلك ميزة نسبية، مقارنة بالخدمات والمنتجات المقدمة في قطاعات أخرى.

وذكرت الدراسة أن غالبية الشركات المتواجدة في «شبكة اللاينس» في الإمارات لديها معرفة بأنظمة الضرائب المطبقة في أكثر من 150 دولة حول العالم، كما تعد الضريبة الأكثر شيوعاً في العالم بما فيها دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة.

وأوضحت هذه الشركات أن لديها ثقة بأن الضريبة ستوفر إيرادات حكومية إضافية سيتم توجيهها للإنفاق العام وبالأخص في القطاعات الخدمية مثل الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم والنقل والمواصلات وغيرها من القطاعات المهمة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحسن العديد من قطاعات الأعمال بالتبعية.

مشاريع حكومية

وأكد شريف كامل الرئيس الإقليمي لـ «شبكة اللاينس» العالمية للأعمال في روسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن الضريبة ستساهم في نهاية الأمر في طرح مشاريع حكومية كبيرة تساهم في استدامة ونمو الأعمال.

وأكد كامل أن الإمارات تعد دولة استثنائية في استضافة الشركات وموطناً لأهم المشاريع والشركات الريادية على مستوى المنطقة، وساهمت بنية الدولة الاستثمارية وتطورها فرصة لانطلاق هذه الشركات نحو أسواق عديدة في المنطقة وأفريقيا.

وأضاف: يمثل دخل ضريبة القيمة المضافة رافداً جديداً لتحقيق رؤية الدولة المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط، كما أن انعكاسات الضريبة على كلفة المعيشة في الإمارات ستكون محدودة، فيما سيتفاوت هذا التأثير حسب نمط حياة الأفراد وسلوكياتهم في الإنفاق.