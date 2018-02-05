ورد التساؤل التالي لــ «البيان الاقتصادي» من أحد القراء: هل يتم فرض الضريبة على العقار التجاري؟

أفادت «الهيئة الاتحادية للضرائب» بأن جميع توريدات المباني التجارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، بما في ذلك جميع المباني التي لا تعتبر سكنية أو أي أجزاء منها.

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