16.7 مليار درهم توزيعات 9 بنوك وطنية مدرجة

بلغت توزيعات الأرباح المقترحة لتسعة بنوك مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين نحو 16.7 مليار درهم عن العام الماضي 2017، ما يؤكد قوة الملاءة المالية للبنوك المحلية وقدرتها على مجابهة التحديات الصعبة التي خلفها انخفاض أسعار النفط .

وقال محللون لـــ«البيان الاقتصادي»، إن البنوك الإماراتية تعد الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية وسيولة مرتفعة، لاسيما في ظل اتباعها نهجاً منضبطاً في إدارة التكاليف والمخاطر.

وجاء بنك أبوظبي الأول في الصدارة بإجمالي توزيعات 7.628 مليارات درهم، ثم بنك الإمارات دبي الوطني بإجمالي 2.223 مليار درهم، يتبعهما بنك دبي الإسلامي بإجمالي 2.22 مليار درهم. وفى المركز الرابع جاء بنك أبوظبي التجاري بإجمالي 2.183 مليار درهم، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 914.6 مليون درهم، ثم بنك المشرق بإجمالي 710.1 ملايين درهم.

وحل بنك رأس الخيمة الوطني في المركز السابع بإجمالي 502.88 مليون درهم، ثم مصرف الشارقة الإسلامي بنحو 234.8 مليون درهم، ومصرف عجمان بنحو 57 مليون درهم.