الإمارات الأقل عالمياً بنسبة «المضافة»

كشفت دراسة حديثة أعدتها «شبكة اللاينس»، أن الإمارات تتمتع بأقل نسبة عالمياً وإقليمياً في ضريبة «القيمة المضافة»، مقارنة بـدول من بينها: بريطانيا وسويسرا وألمانيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وأستراليا، كما تعد الإمارات الأقل عربياً بين الدول التي تطبق تلك الضريبة.

واستبعدت الدراسة حدوث أي تأثيرات سلبية من جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خطط ومشاريع «إكسبو 2020».. مؤكدة أن هذه المشاريع فتحت مجالات استثمارية مستدامة للإمارات في جميع القطاعات الاستثمارية والخدمية.

وذكرت الدراسة أن أقل دولة في تطبيق القيمة المضافة هي تايوان التي تفرضها بنسبة 5% وسنغافورة 7%، بينما تصدرت المجر الدول الأعلى في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 27%، ثم الدنمارك والسويد 25%، وإيطاليا 22%، وإسبانيا 21%، وتركيا 18%. وتفرض دول أخرى ضريبة «القيمة المضافة» مثل روسيا بنسبة 18%، و البرازيل بين 7 و18%، والهند 13,5%، وإندونيسيا وكوريا الجنوبية 10%، والسنغال 18%، وسريلانكا 12%.